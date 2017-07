Laura Bozzo no está dispuesta a perdonar infidelidad

''Si realmente hizo eso él, es un problema de él, porque yo soy mucha mujer para necesitar de un hombre para ser feliz'', dice

CIUDAD DE MÉXICO (07/JUL/2017).- Laura Bozzo dice que es coherente con lo que hace y más ahora que, aparentemente, Cristian Zuárez le fue infiel por dos años con una mujer en Miami.

"Si realmente hizo eso él, es un problema de él, porque yo soy mucha mujer para necesitar de un hombre para ser feliz, porque ante todo soy una mujer que tiene dignidad y que ante todo me amo a mí misma y que voy a ser coherente con lo que siempre dije en mi programa, toda la vida en mi programa dije 'una mujer que se entrega tiene un hombre que la engaña, lo tiene que botar'. Porque un hombre que engaña una vez, engaña siempre", dijo la conductora.

Según Bozzo ella no va a comprobar ni desmentir esa relación, situación que le compete a su pareja por más de 17 años.

"Jamás en mi vida perdonaría una infidelidad y si se comprueba vivió dos años paralelamente con una mujer, quedaremos como amigos a lo lejos, pero jamás lo perdonaría", agregó. La peruana se refugió en Acapulco para pasar el momento que vive.

"Este año ha sido muy difícil para mí, desde que estuve al borde de la muerte y este problema de mi relación con Cristian, que la verdad ha sido bastante duro, pero no importa, lo que no te mata, te fortalece", aseguró.

"Lo que yo sí puedo contestar es que, una experiencia como ésta, a mi me está haciendo más fuerte, porque aparte del dolor que te causa, más después de 17 años, de alguna manera me va a ayudar más a entender los casos de mi programa, porque a veces yo no entendía, cuando venían mujeres que me decían, es que yo lo amo, y yo no lo entendía porque nunca había vivido un engaño, esta es la primera vez que yo vivo una infidelidad, si es que la hay, porque a mí no me consta", añadió.