Alicia Villarreal confirma que es la reina

La güerita consentida está de estreno y hoy lanza en plataformas digitales su sencillo 'Haz lo que quieras'

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUL/2017).- ¿Recuperar su trono? Para Alicia Villarreal no hay nada que recobrar si de seguir a la delantera de la música grupera se trata. La regiomontana destaca que si bien fueron siete años de ausencia de los estudios de grabación, su voz permaneció activa en los escenarios para preparar su más reciente producción “Haz lo que quieras”, canción que hoy es estreno nacional y con la que presenta un disco que se enfoca en la nostalgia y un regional mexicano innovador y fresco.

Pese a que su nuevo lanzamiento es una canción que habla de la independencia de la mujer en el terreno sentimental, la cantante —que debutó en 1995 con la agrupación Límite— puntualiza no querer tomar la batuta de las intérpretes que cantan con dolor hacia los hombres y mejor ser un referente de motivación e inspiración para sus colegas femeninas que buscan ampliar sus horizontes y cumplir sus sueños.

“El público se reencontrará conmigo, con esa Alicia Villarreal que canta y escribe a su modo, la que ha sido parte de su vida. Estoy contenta de ser un artista que permanece, aquí estoy de nuevo. ‘Haz lo que quieras’ es la primera canción que escribí para este proyecto, ahí se describe a una mujer que está en una relación madura, que no tiene por qué sufrir ni batallar, que pueda hacer lo que quiera. La gente conoce mi historia, han crecido conmigo, saben lo que soy”.

Villarreal destaca sentirse más estable como compositora y marcar un estilo lírico que apuesta por la bravura femenina y empatía hacía aquellas mujeres que han sido reprimidas en sus aspiraciones y desarrollo personal y profesional.

“Lo único que hago es expresarme como mujer, tengo el respaldo musical de Cruz Martínez, es una mancuerna increíble. En el género grupero el hombre domina pero yo no les canto a ellos, yo me canto a mí como mujer, a las mujeres, quiero decir lo que sentimos. ‘Haz lo que quieras’ es una canción que te reta, de ahí partí, de saber decidir hacer lo que quieras en tu vida, en tus sueños, hay mil maneras. Hay que disfrutar el vivir, ser feliz. No fomento otra cosa”.

Talento generacional

Integrar canciones inéditas la que será su quinto disco como solista era una prioridad para Alicia Villarreal; sin embargo, añadir algunos de los temas más emblemáticos desde su etapa en Límite y de manera independiente también figuraron como pilares del disco que está producido por su esposo, el músico y arreglista Cruz Martínez.

“No fue fácil decidir las canciones, retomé toda mi trayectoria desde Límite, era una peleadera para ponernos de acuerdo y eso fue muy rico y delicioso. Teníamos que hacerle justicia a tantos éxitos y saber con cuál otro artista lo podíamos compartir. Fue una labor de casi dos años pero logramos algo especial y nuevo”, detalla Villareal al revelar que hay una variedad sonora entre mariachi, banda, norteño y cumbia.

El disco que será lanzado en septiembre no se trata de una producción sencilla, es el resultado de un concierto —grabado en Ciudad de México y en formato DVD— planificado al gusto de Alicia Villarreal con invitados especiales que desempolvan éxitos emblemáticos en colaboración con HaAsh para el tema “Y te aprovechas”; Río Roma, en “Ya no es lo mismo”; María José, en “Sentimientos” y Dasahev López “El Dasa”, en “Inmenso amor”; así como “La jefa” y “Ay papacito”, entre otros.

“Preparamos este show en vivo para que la gente lo pueda disfrutar; el concepto se ve plasmado en el DVD pero la historia continua, la idea es llevar esta gira y añadir otros cosas cuando llegamos a la ciudades”.

EN FAMILIA

Aunque no es secreto que su hija mayor Melanie se prepara para emprender una carrera musical, Alicia Villarreal señala que es un proceso que tomará tiempo para lanzarla profesionalmente. Añadió que ahora que reactivará su gira internacional entre México y Estados Unidos, no descarta la idea de sumar a sus hijos a los conciertos si hay modo de hacerlo.

“Mis hijos son muy musicales, en la familia todo es cantar y tocar. Se viene un momento muy importante, aunque yo no he parado de trabajar no había sacado disco, esto representa otra etapa, estaré en una gran gira, es un cambio para mí y ellos. Yo no dudo que se suban al escenario, que bailen, pero quiero que ellos se sientan más preparados. No le veo el por qué no estén conmigo en el escenario, no los queremos presionar”.

PARA FANS

Discografía

Con Límite

• “Por puro amor (1995)

• Partiéndome el alma (1996)

• Sentimientos (1997)

• De corazón al corazón (1998)

• Por encima de todo (2000)

• Soy así (2002)

Como solista

• Soy lo prohibido (2001)

• Cuando el corazón se cruza (2004)

• Orgullo de mujer (2006)

• La Jefa (2009)

NUMERALIA

Los números de Alicia

2 Premio Latin Grammy

4 Premios Billboard

2 Texano Music Awards