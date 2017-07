'Los aeronautas', en camino al Ariel

León Rodrigo Fernández explora a través del stop motion el arte de relatar historias tan nuevas como entrañables

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUL/2017).- La imperfección es la belleza del “stop-motion”, y ese elemento es el que impulsa a León Rodrigo Fernández a proyectarse como un cineasta capaz de crear vida donde no hay, a convertirse en un director referente de la animación en México.

León es de esos apasionados por el cine que no temen a las responsabilidades, puede figurar como director, guionista y hasta escultor de las marionetas que protagonizan sus historias, trabajos que en equipo o en solitario le han brindado frutos como sus actuales dos nominaciones al Premio Ariel por sus cortometrajes “Los aeronautas” y “Taller de corazones” en la categoría de animación.

“Los proyectos los hacemos por el gusto de crear, soy escultor y tengo esa semilla de estar creando cosas nuevas. ‘Los aeronautas’ me parece una historia atractiva, reflejan parte de mi filosofía y manera de ver de las cosas”, explica el cineasta al detallar el argumento de la historia que se basa en la sobrevivencia de una tribu y sus pericias para llegar a un reino más abundante.

Ambos trabajos son dirigidos por León Fernández y aunque han pasado un par de años desde que los cortos salieron a la luz, el camino no ha terminado ante el revuelo e impacto que ambas piezas han despertado logrando consagrarse en plataformas como Literally Short Film Festival.

Una historia de éxito

Fue desde 2012 cuando la semilla de “Los aeronautas” comenzó a gestarse en su guion junto a Salvador Delgadillo con la expectativa de ser apoyados por la convocatoria de IMCINE para cortometrajes y repetir el éxito que el pasado proyecto “Mutatio” logró al ganar el Premio Rigo Mora en 2011 y que también consiguió nominación al Ariel.

Aunque el apoyo esperado llegó hasta 2014 para la realización de “Los aeronautas” finalmente en 2015, la esencia de “Los aeronautas” permaneció intacta con la intención de establecer un lenguaje y estético en el cine propuesto por León Fernández.

“El ‘stop-motion’ tiene mucho encanto, hay quienes dicen que es una técnica de animación antigua, que se va quedando atrás por el 3D. El stop-motion tiene cierto grado de imperfección que se nota en pantalla, los movimientos de los personajes tienen otra dinámica, llaman la atención porque existen, ocupan un lugar en el espacio, que se mueven”, recalca León Fernández, quien estuvo acompañado por Juan Medina en la producción y Rita Basulto en la dirección artística y fotográfica.

“Como cineasta tienes la expectativa de crear tu propio lenguaje, es algo que solo te da el estar metido en este medio. Creo que he tenido mi propia evolución, mis historias se ligan a la introspección, siempre hay presente un tema humanitario, crítica social, puede tener diferentes lecturas, no estoy casado con esa idea, pero hasta el momento he explotado así mis inquietudes”.

LO QUE VIENE

Actualmente León Fernández se prepara para integrarse a dos nuevos cortometrajes, uno con Rita Basulto en la realización de marionetas para técnica de stop-motion y otro con Juan José Medina como animador.