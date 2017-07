Alfonso Herrera aún sin detalles sobre fin de 'Sense8'

El actor menciona que la cancelación de la serie le genera emociones encontraddas

CIUDAD DE MÉXICO (06/JUL/2017).- Alfonso Herrera dice que la cancelación de "Sense8", serie que coprotagonizaba y formaba parte de Netflix, le genera emociones encontradas.

Por un lado, dice, le da tristeza decir adiós a un proyecto a la historia que tuvo dos temporadas.

Pero por otra, recordando el anuncio de la elaboración de un especial de dos horas, la oportunidad de alargar un poco la aventura.

"Recibí una carta de Netflix explicándonos que la historia iba a llegar hasta una segunda temporada y nos comenzamos a escribir entre nosotros (el elenco) y dijimos qué mala onda. Luego por redes sociales vi la carta de Lana (Wachowski, directora y creadora del concepto) del especial y me sorprendí, me uní a la celebración, finalmente vamos a poder cerrar la historia", señala.

"Sense8" mostraba como un grupo de personas de diversos países y culturas se conectaban emocionalmente, tras la muerte de una mujer.

Herrera interpretaba a Hernando, quien sostiene una relación amorosa con Lito (el español Miguel Ángel Silvestre).

El actor señala que hasta el momento no ha recibido fecha para la grabación del especial de Sense8, ni hacia dónde irá su personaje.

"No sé nada, le mandé un mail a Lana por su cumpleaños y me respondió dándome las gracias, pero no hemos podido hablar", dice.

Poncho viajará este fin de semana a Vancouver, Canadá, para empezar la segunda temporada de la serie "El exorcista", que protagoniza.

"Van a ser cuatro meses y medio de trabajo, diez capítulos, lo cual me da mucho gusto, por ese volumen", indica.