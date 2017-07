'Cocineros mexicanos' pone sazón a la televisión

La pantalla de Azteca 13 ofrece una emisión donde los sabores y la creatividad son claves

GUADALAJARA, JALISCO (06/JUL/2017).- Recurrentemente en los programas de televisión que se dedican a desarrollar el tema de la gastronomía, los platillos que ahí se preparan están a media cocción o está ya fríos. Y esto sucede porque el tiempo en pantalla es apremiante, sin embargo, en la emisión de “Cocineros mexicanos”, todos los platillo se cocinan al instante y sin truco. La emisión que pasa de lunes a viernes de 12:00 a 14:00 horas por Azteca 13, se afianza en el gusto de la audiencia, por la buena convivencia y el sabor que le transmiten al televidente.

“A mí (como cocinero) me gusta hacerte sentir a ti (el público), lo que siento yo cuando cocino en televisión. En mi opinión, es una onda de vibra, de hacer sentir feliz a otro ser humano con tus manos, a mí eso me devuelve a mi casa con un sentimiento muy lindo, más cuando te escribe el público o te encuentra en el mercado”, explica Antonio De Livier, la cabeza del programa y quien prefiere que lo llamen cocinero y no chef.

A él lo une una conexión especial con Jalisco, pues su madre es de Villa Purificación, además de que en Guadalajara tiene su restaurante La Panga del Impostor (Miguel Lerdo de Tejada 2189). En su programa prefiere mostrarle a la audiencia platillos que puedan hacer y que además los ingredientes los encuentren fácilmente.

“Este programa me implica mucho enfoque y mucha responsabilidad, no puede uno pararse aquí sin hacer nada porque no somos chefs de televisión, somos cocineros de oficio. No podemos hacerle perder al tiempo a la gente, uno tiene que tener muy bien pensado lo que le va a decir, con mucho conocimiento y trasfondo para que todo sea tangible”.

Entre amigos

Raquel Bigorra recién se integró al programa y asegura que la convivencia es tan especial que todos se han convertido en buenos amigos, incluso ya hacen cenas y comidas para fomentar más la amistad. “Llevo 20 años haciendo esto (de estar en televisión) en diferentes programas. Y lo principal es que haya unión en el equipo y buena vibra, hacemos cenas en casa, nos juntamos, la misión de la televisión es entretener y acompañar al que está del otro lado y así lo hacemos”.

La presentadora también destaca que se ha puesto a dieta, pues con tantos platillos a diario que se preparan, comenzó a subir de peso. “Es muy difícil no probar lo que hacen, claro al principio me comía todo, ahora elijo por día un platillo, es muy difícil no caer en la tentación”.

Asegura ser buena para la cocina, pero con el programa y sus compañeros cocineros, ha ganado mayor experiencia en el arte gastronómico. “No me comparo con estos muchachos, pero estoy aprendiendo a usar ingredientes en casa, por ejemplo, el jengibre cuando tiene tos, pero ahora se lo pongo hasta la pasta. Ellos tienen muchos años en esto, son unas estrellas”.

Raquel contó que su libro “El manual de la buena esposa”, el director de teatro Rubén Lara lo está adaptando para un montaje. La idea es que ella sea la protagonista y la acompañen dos actores más, pero le preocupa la convivencia con su hija, pues ya le empieza a reclamar tiempo.

Para distintos estilos de vida

Ingrid Ramos, dentro del programa es la encargada de llevar recetas sencillas pero deliciosas a las mamás que como ella trabajan y no tiene suficiente tiempo para las diversas actividades que realizan durante el día.

“Nosotros somos cocineros de profesión, de fogón y de experiencia. Nos constó un poco de trabajo hacer TV porque como buenos cocineros queremos que todo esté perfecto”. En tanto Nico Mejía es el cocinero viajero, el que se decida a explorar los sabores al interior de la República Mexicana. También participan en la emisión los conductores Gaby Fernández quien representa a los principiantes en la cocina y Pipe, el nutriólogo del show.

José Ramón hará libro

José Ramón Castillo es quien se encarga de los postres en el programa y asegura que la relación es tan buena entre todos, porque muchos ya se conocen entre sí desde hace 10 años. “Se trata de venir a divertirse, llegamos a morirnos de risa y también a aprender muchísimo. Aquí todo se come, no queda mucho al final, todos le entramos, la gente de cámaras, los técnicos, nosotros, en total somos 60 personas, así que gran cosa no queda”.

Señala que una vez a la semana se reúne el equipo de trabajo para elegir el menú que se realizará de lunes a viernes en el programa, “hay días que hacemos un tres por uno, (un mismo ingrediente para tres tiempos), ya sea arroz, papa… hacemos temáticas para darle un tono al programa día a día”. Subraya José Ramón que en un mes o dos, publicarán un libro de cocina, “material hay mucho, al menos yo, tengo más de 200 recetas que llevamos hechas hasta ahora, queremos que sean recetas afables, fáciles y de libre acceso”.