Mini García llega a Comedy Central

Habla de la cotidianeidad de los absurdos y las realidades de la vida en sus rutinas

GUADALAJARA, JALISCO (06/JUL/2017).- Es fotógrafa de profesión, pero no se imaginó que el Stand Up sería una pasión tan importante en su vida, tanto que acaba de entrar a la plataforma Comedy Central a través de una convocatoria que el canal lanzó y eso le permitirá tener mayor exposición con el público. Mini habla de la cotidianeidad de los absurdos y las realidades de la vida misma en sus rutinas, como la fiesta, la androginia y las crudas.

“Yo llevo en el Stand Up poco más de un año y cuando llegué a él es como describir cuando un artista gana un Oscar. Me preparé para esto, comencé a tomar cursos, a subirme a los escenarios porque eso ayuda mucho, no sólo se trata de tener chispa y ya. Cada año Comedy Central saca una convocatoria para standuperos, y se trata de mandar un video, se hace una selección, y un casting de dos o tres filtros”.

Unos de sus principales maestros en este oficio fueron Gloria Rodríguez y Hugo, “El Cojo Feliz”. “Yo en realidad soy muy tímida, aunque no lo crean, era de las personas que hablaba en público y me ponía roja, soy fotógrafa de tiempo completo, me mudé a vivir a la colonia Roma —en Ciudad de México— y ahí está la crema y nata del Stand Up, en cada esquina hay un bar con dos o tres standuperos. Yo empecé en mis ratos libres los fines de semana”.

Sobre su participación en Comedy Central comenta que grabarán a varios standuperos durante tres días y esto lo transmitirán durante el próximo año. Mini entrará a grabar el jueves 13 de julio. Su consejo para quienes deseen llegar a este canal así como ella, es que no tenga miedo a atreverse, “que se preparen para subirse al escenario, porque también si no estás preparado, te come el público, terminarían llorando y preguntándose que por qué lo hicieron”.

Mini asegura que la mejor fórmula es que se preparen, que hay comediantes que están ofreciendo cursos y que aunque puede haber días malos, siempre las ganas de crecer, hacen que mejores.

Ahora su reto es mantener el nivel que tiene actualmente y superarse, tratar de que el público siga con las carcajadas. “Ayuda mucho volverte viral en las redes sociales, que la gente no nada más te conozca por Stand Up, sino por todo el trabajo que hay atrás, mucha dedicación y dar algo mejor de lo que se tiene ahora”. Mini se presenta en bares de la Condesa, la Roma y Zona Rosa de la capital.