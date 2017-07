Elton John cancela concierto en Hamburgo por la llegada del G20

Elton John se encuentra de gira por Alemania con su tour "Wonderful Crazy Night", luego de estrenar (el mes pasado) tres materiales audiovisuales conmemorativos durante el festival de Cannes, que forman parte de sus temas "Tiny Dancer", "Bennie and the Jets" y "Rocket Man.

A statement on the July 8th #EltonTour show at @BcardArenaHH, Hamburg. Further details at: https://t.co/lGWquOEx9S pic.twitter.com/bYGsE22mrP