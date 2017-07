La TV, el patito feo de la libertad de expresión: Adal

Para Ramones, la censura regresó a la pantalla chica; en medio de este dilema, se alista para presentarse en el Galerías y contraer matrimonio

GUADALAJARA, JALISCO (05/JUL/2017).- La televisión fue la conexión directa que tuvo Adal Ramones con la juventud en los años 90 y a principios de los 2000, porque podía hablar de cualquier tema sin miedo a la censura. Y ahora, en pleno 2017 donde se pensaría que la apertura y libertad de expresión debería ser más abierta, analiza que hay un retroceso, lo vivió de cerca con su programa “Adal el show”.

El conductor está a pocos meses de finalizar su contrato con Televisa y quiere analizar nuevas ofertas; también, señala en entrevista, que hace un mes grabó un piloto para esta empresa, y que está a la espera de las decisiones que se tomen con el proyecto.

“Tengo ofertas de varias televisoras; incluso, en Estados Unidos. Lo importante acá es que debe haber libertad para decir las cosas, creo que Televisa desde hace mucho tiempo tiene ciertos intereses donde no nos puede dejar a mucha gente decir las cosas como quisiéramos decirlo”.

Adal recordó que en “Otro Rollo” habló de Carlos Salinas de Gortari, “hice el sketch que está en las redes”, también hizo comedia en torno a López Obrador y Vicente Fox. “Y ahora resulta que no lo podemos hacer. Ahora que hicimos ‘Adal el show’ vi que íbamos para atrás, no puede ser posible que antes sí podíamos y ahora no. Yo protesté ante eso”.

Enfatiza Adal que de seguir así la televisión no va a poder avanzar, “porque ahora con las redes sociales, los shows en teatro o el cabaret, la TV vuelve a ser el patito feo de la no libertad de expresión. Ese fue el problema con ‘Adal el show’, que no pudimos decir las cosas como en ‘Otro Rollo’. Y la otra es que se empecinó Televisa en querer sacarlo el sábado y yo todo el tiempo les dije que los sábados no son de talk show. Tú cuando ves a Jimmy Fallon o Jimmy Kimmel, ves que salen de lunes a viernes, eso nos condenó a que mucha gente en fin de semana se quisiera ir de fiesta, eso fue parte del problema. Y si no se podía hacer comedia criticando a políticos o figuras con esa censura tan fuerte, de qué íbamos a hablar. Qué increíble, sí puedo caracterizarme de Donald Trump y hacer comedia de él, pero no me puedo caracterizar de Peña Nieto, eso es incongruente”.

También reconoce que la televisión tiene que vivir de la publicidad y si se critica un producto, pues éste no se vuelve a anunciar en pantalla. “De por sí las empresas televisoras pierden millones porque no se anuncia nadie, está difícil. Me acaban de pedir un piloto en Televisa, lo hice hace un mes, vamos a ver qué ocurre, pero yo estoy abierto a negociar, necesito un par de meses para quedar libre de toda responsabilidad con la empresa y ya me puedo centrar a negociar con la televisora que yo quiera”.

Se casará en medio de la selva

En cuestión de semanas, Adal contraerá matrimonio por segunda vez. Su prometida Karla y él están más que listos para dar este paso. Asegura, además, que lleva una relación cordial con Gaby, su ex esposa: “Me caso el 5 de agosto; estoy nervioso, será en Valsequillo, Puebla, donde está el Africam Safari… Nos acercaremos a los animales y todo ese rollo, va estar divertida la boda para que los invitados se puedan tomar fotos. Estoy muy emocionado de comenzar una nueva vida con Karla, de haber ido con mi hija Paola, su mamá y mi hijo Diego a Canadá; todo lo contrario a lo que se dice en las revistas, tenemos una gran comunicación, somos una gran familia; porque una cosa es no cohabitar bajo el mismo techo, pero somos una familia que se llama Ramones Valencia donde están dos hijos que dependen de nosotros en educación y cuidados”.

“Para mí fue importante saber que hay esperanza para poder vivir en pareja, no se pudo con la mamá de mis hijos, pero lo ideal es saber que se puede con otra persona siempre y cuando haya un nivel de respeto y de procuración con tu ex pareja”, añadió.

Hoy en el Galerías

Hoy miércoles a las 21:30 horas, Adal llega con su show “Las cosas como son”, un tour de monólogos que había estado de gira por Estados Unidos, Centro y Sudamérica y que no había tenido tiempo de traerlo al interior de la República Mexicana, hasta ahora.

“Vengo de estar en cuatro ciudades en Ecuador; acabo de estar en Riverside, Los Ángeles y Houston, todos los lugares llenos el fin de semana que han sido las presentaciones. Sí se me hace algo extraño que esta vez sea en miércoles en Guadalajara, pero espero que la gente pueda ir”. El show tendrá un telonero, se trata del amigo y colega de Adal, Gon Curiel.

Adal en su tour de monólogos habla de todo un poco, de cuando era niño, de sus hijos, de casarse, de divorciarse, pero también de la ciudad que visita; le gusta tomar un contexto particular por el que atraviese dicho lugar. Recién también se presentó en Montreal, Toronto y Vancouver, en Canadá.