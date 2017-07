Disney propone una aventura sobre hielo

El espectáculo de este año de Disney On Ice promete diversión para toda la familia

GUADALAJARA, JALISCO (04/JUL/2017).- Tener un sueño de niño y cumplirlo en la edad adulta no es algo que logre cualquiera, ya sea por las dificultades en el camino o porque simplemente se cambió de objetivo; sin embargo, películas como las de Disney impulsan y muestran constantemente a sus espectadores, chicos o grandes, que los sueños sí se pueden hacer realidad. Por esto, cuando a Shea Fontana se le ofreció la oportunidad de trabajar para crear un show de Disney On Ice, no musitó en aceptarlo y creó el espectáculo “Sigue tus emociones”.

Shea Fontana es una escritora para cine, televisión y novelas gráficas, entre sus más exitosos trabajos se encuentran los cómics DC Super Hero Girls, algunos de ellos han sido catalogados como Best Sellers; con los personajes de estos cómics también ha creado caricaturas con episodios cortos, especiales de TV e incluso películas. Su trabajo es numeroso, pero Disney On Ice representa su primer proyecto de espectáculo en vivo.

“Tengo mi especialidad en Artes en comunicación con énfasis en cine y televisión; así que he hecho muchos escritos para animación. La oportunidad de escribir para Disney On Ice ha sido realmente diferente a lo que he hecho anteriormente, es mi primera vez escribiendo para un espectáculo en vivo, fue un desafío pero también fue muy divertido por el hecho de poder trabajar con los personajes de Disney”, asegura.

Hay varias razones que la llevaron a la felicidad plena al saber que trabajaría en dicho espectáculo, una de las principales es la relación de sus ideales y los mensajes que ella busca transmitir a su público a través de sus historietas, con los de Disney, ya que, al escribir sobre heroínas no olvida el importante papel que juegan los medios de comunicación en la mente de los infantes, además, muestra que “con trabajo arduo y mucha perseverancia se pueden lograr cosas increíbles”.

“Es bastante importante, especialmente para las niñas, tener referencias en los medios de comunicación, por lo que pienso que las historias que realizo con estas heroínas pueden serlo. También es algo con lo que me siento especialmente orgullosa del trabajo realizado con Disney On Ice, ya que hay princesas que luchan por sí mismas y por lograr algo, son confiadas, y tienen muchas emociones, como enojo, coraje... y eso lo canalizan para inspirarse a cumplir sus sueños, y cuando las vemos lograrlo es inspirador. Recordar que todas estas princesas, Ariel, Bella, Blancanieves, son un gran número de personajes que muestran el poder que tienen y que pueden inspirar a las niñas, entonces esto es parte del trabajo que pretendí realizar, que las niñas se puedan ver reflejadas en estos personajes, que logran sus sueños y metas a través de la lucha”.

SABER MÁS

Para dejarse llevar

En el espectáculo de este año de Disney On Ice se verán a nuestros personajes favoritos, desde los entrañables como Woody, Cenicienta, Mickey Mouse, hasta los más novedosos como Alegría y Tristeza de Intensamente.