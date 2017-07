Emily Ratajkowski perdió trabajo por tamaño de sus senos

La modelo comentó que se ha sentido discriminada por cuestiones de género

CIUDAD DE MÉXICO (03/JUL/2017).- La actriz y modelo Emily Ratajkowski reveló que por el tamaño de sus senos ha perdido algunos trabajos.

En una entrevista para "Harper's Bazaar" Australia, la actriz comentó que se ha sentido discriminada por cuestiones de género.

"Hay esta cosa que me pasa: 'Oh, es demasiado sexy'. Es como una cosa antimujer que la gente no quiere trabajar conmigo porque mis 'bubis' son demasiado grandes", declaró.

"¿Qué pasa con las 'bubis'? Son una cosa femenina hermosa que necesita ser celebrada. ¿A quién le importa? Son magníficas grandes, son magníficas pequeñas. ¿Por qué eso sería un problema?", añadió.

Emily, quien suele compartir imágenes sensuales en Instagram, declaró a la misma publicación que está muy feliz con su novio, Jeff Magid, porque "genuinamente ama y admira a las mujeres".