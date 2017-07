Reflexiones rockeras de Jaime López

El compositor se presenta en el Vivian Blumenthal con el show 'A solas on the rock'

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUL/2017).- Jaime López vuelve a Guadalajara para presentarse en el Teatro Vivian Blumenthal (Tomás V. Gómez 125), con el show “A solas on the rock”, dentro del programa Miércoles Alternativo del recinto.

Sobre los temas que interpretará, en entrevista el compositor apunta que “tiene que ver con canciones que se sostienen en presente, es el misterio de la música: cosas que vienen de atrás pero siguen vivas y se resuelven en tiempo presente. Es un repertorio que incluye rolas no muy conocidas, otras demasiado conocidas”.

Recientemente, Jaime López estuvo en la ciudad para presentarse junto a otros rockeros en el concierto Noche Profunda: Bolero Rock —en la FIL de 2016—. El compositor de temas como “Chilanga banda” o “A la orilla de la carretera” platicó de las circunstancias que lo han hecho abrevar de diferentes géneros para crear su música: “Afortunadamente me tocó nacer cuando nacía el rock”.

Agrega que “la idea del rock era algo muy abierto, no era sólo un género musical, era una especie de cultura que iba llevando a otros géneros. Gracias al rock incursioné en otras actividades, incluso extramusicales. Me llevó al teatro hace muchos años. Pero la fortuna de haber nacido cuando nació el rock, y muy cerca de donde nació, me llevó a apreciar mucha música: la norteña, muy cercana, algunos matices de la música tropical, que algunos llaman afroantillana”.

El músico notó además el valor de los sonidos nacionales en su formación artística. “Al estar cerca del Golfo de México estuve cerca de muchos estilos musicales. He apreciado otros géneros que me rodeaban: en la secundaria vivía al norte de Veracruz, ahí la música huasteca era la entrañable. No es que haya ido de saltimbanqui entre géneros, más bien las cosas que he apreciado las he intentado aterrizar, son lo que me han dado una voz personal”.

Enriquecimiento sonoro

Además del teatro, lo extramusical ha incluido la literatura: su talento como compositor ha sido elogiado con énfasis en las letras. Sobre la canción como género literario, apuntó: “Para mí la canción misma es la que me ha llevado también a géneros literarios. La canción es la familia de los géneros literarios: en una canción está contenida una novela, una obra de teatro, se puede encontrar casi todo, incluso la poesía. Pero está la visión de la ‘guetización’, hacer guetos. Pero en mi formación no creo en la separación entre literatura y música”.

Sobre sus primeras influencias en la lírica, agregó: “Cuco Sánchez en primera instancia, y después otros que aunque no entendía el idioma sí entendía el ritmo y la musicalidad. Como Chuck Berry, James Brown. Empecé a escuchar rock&roll en otras circunstancias: con la cercanía con una zona negra, porque muchas veces se entiende a los gringos como blancos. La frontera no es una línea que divide, además, es una línea donde confluyen dos o más culturas. Escuchaba a James Brown y tal vez no lo entendía, pero sí entendía que la música podía ser generada a través del cuerpo. Chuck Berry es un gran novelista, hacía novelas en tres minutos”.