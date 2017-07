Ingrid Coronado se niega a contar su verdad

La conductora opta por la discreción y se enfoca en su trabajo

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUL/2017).- La prioridad en la vida de Ingrid Coronado son sus tres hijos, todas sus decisiones profesionales y personales son pensando en ellos, por ello descarta hacer o decir cualquier cosa que podría afectarlos, esto en relación por contar su verdad, de la que nunca ha hablado a raíz de su relación con Fernando del Solar, por ello no estaría interesada en contar esos detalles en un libro o a través de una bioserie.

“Lo que me ha regido todo este tiempo son mis hijos, y yo en ningún momento estoy dispuesta a hacer algún movimiento que pudiera de alguna forma lastimarlos. Y para yo contar mi verdad, tendría que tocar fibras emocionales de mis hijos que no quiero tocar”.

Eso también lo vincula con el tema de los reencuentros que ahora están de moda, pues ella formó parte de Garibaldi, y de la remota posibilidad de que surgiera pensar en otra reunión con este proyecto, ella no sería parte de él.

“No sé si me volvería a atrever a bailar en brasier. Tengo un chavo de 18 años (Emiliano) y no sé si sería lo más adecuado para él y para mí, porque aunque me conservo bien, ya no tengo los 17 años que tenía para bailar en brasier. Además, la carrera de cantante es muy sacrificada y yo tengo tres hijos, mi prioridad son ellos”.

Señala además, que en la educación de sus hijos, ella es un poco de todo, estricta y divertida cuando se amerita. “La clave para que los niños crezcan sanamente es tener un equilibrio, no se puede ser siempre consentidora o alcahueta, hay que tener un poco de todo, y yo lo he aprendido con mis tres hijos, cada uno requiere cosas distintas, por ejemplo, a uno no necesito ponerle límites porque es un chavo equilibrado y responsable, pero tengo otro que es lo más divertido del mundo, pero no le gusta cumplir reglas, cada hijo es distinto”.

Siempre transparente

Cabe señalar que a Ingrid no le parece mala idea hacer un libro de sus proyectos profesionales, pero enfatiza que ahora no es el momento. “Yo trato de ser igual siempre, de que la gente me conozca como soy, lo que pasa es que muchas veces hay otros factores que hacen que se empañe la visión que tienen sobre mí, pero yo soy como me ven en tele, soy alegre, luchona, fuerte… Me gusta salir adelante, amo a mis hijos por sobre todas las cosas, es lo que más disfruto en la vida, soy sincera y eso es lo que muestro en pantalla”.

Sobre las redes sociales y que de pronto ella también es parte de los memes, asegura tomarse la vida con alegría. “A mí el humor me gusta mucho; es un área que me gusta mucho explotar, incluso siento que a través del programa ‘Venga la alegría’ trato de generar este tipo de contenidos, hasta para los bloopers de ‘El Capi’, eso es lo que le da a la vida el saborcito y en mis redes sociales trato de llevar las cosas con humor”.

A FUTURO

Con proyectos en puerta

Ingrid descartó postularse como conductora de una nueva generación de “La Academia” donde se rumora que también se le hizo un llamado a Jaqueline Bracamontes. La conductora de “Venga la alegría” está interesada en otro tipo de proyectos que sean más de entretenimiento. “La verdad es que estoy levantando la mano para otros proyectos, no puedo adelantar mucho, pero llevo tiempo trabajando en unas cosas, honestamente ‘La Academia’ para mí fue un proyecto precioso, que disfruté mucho, pero hoy por hoy valdría la pena hacer algo diferente. Soy muy inquieta y he descubierto que una muy buena forma de no estar pensando en cosas que no te gustan, que te molestan y te duelen, es estar pensando en cosas que te gustan y crear, y es lo que me he dedicado a hacer”.