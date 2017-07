Pedrito Sola, el rey del meme

El famoso conductor de espectáculos se toma la vida con gusto; a las burlas las torea con gracia y recientemente estuvo nominado en la entrega de Premios MTV Miaw

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUL/2017).- Con más de 20 años en la televisión mexicana, Pedro Sola nunca imaginó que se convertiría en una celebridad del internet, y además, que gran parte de ese público que ahora lo sigue son adolescentes y jóvenes, quienes lo admiran y lo celebran a raíz de los memes que a diario se comparten sobre él, desde el error de la mención de una marca de mayonesa —cuyo hecho fue el que lo hizo viral— hasta las millones de reproducciones de sus videos donde el doble sentido lo toma por sorpresa.

En entrevista, se dice asombrado de esta fama efervescente de la que hoy goza y que le ha permitido acercarse a las nuevas generaciones. “Es algo muy raro y muy diferente para mí. Yo imaginaba que al público que le gustaba mi trabajo y mi participación en la televisión era a las señoras, pero ahora que fuimos a Cuernavaca a una presentación donde me pidieron que platicara con jóvenes que van a entrar a la universidad, de repente con esto de las redes sociales y con tantas cosas que han pasado, con tantos memes de mi persona y todo, se me acercan los jóvenes”.

La experiencia para Pedrito fue interesante, pues además en esa misma charla, también llegaron señoras a verlo, lo que significa que tiene seguidores de todas las edades. “Todos estos jóvenes apenas van saliendo de la preparatoria y yo tengo más tiempo en ‘Ventaneando’ que ellos de vida”.

Se lo toma con filosofía

A Pedro ya no le molesta que el público joven lo relacione con el error de la mayonesa, hecho que ya tiene muchos años que se suscitó. “Al principio fue algo tan vergonzoso para mí esto de lo de la mayonesa, porque al final de cuentas yo trato de dar lo mejor de mí, ese día me equivoqué; fue un lapsus que tuve en la mente que me pasó y ni modo. Ahora es un referente que la gente utiliza años y años después”.

Asegura que en Twitter se da cuenta que hay gente que lo acaba de descubrir a raíz de este video, la mayoría son jóvenes, “de repente veo el perfil de ellos y son chavillos que acaban de darse cuenta que yo, Pedro Sola, se equivocó y se burlan de mí. Y ya no me importa, al final de cuentas es algo que me hizo más famoso. Entonces, ya me da igual”.

Recuerda la anécdota de que un día se encontró al director de la empresa de la mayonesa en cuestión y le agradeció lo que significó el error de él durante la mención, pues se cautivó a mucha gente. “Y yo pensé: por qué no me contrataron entonces para que haya sido la imagen de la campaña, pero no importa, yo estoy muy contento trabajando aquí en Azteca”.

A raíz de este éxito viral del que ahora goza, señala que ni Azteca o algún otro canal como el mismo MTV lo han buscado para crear algo con base en esta fama mediática que ahora tiene. “Yo sigo haciendo ‘Ventaneando’ todos los días, también las menciones comerciales que me piden que haga y eso es todo”.



Los aprovechados

Debido al éxito que tiene Sola en internet, existen varias cuentas de redes sociales que se hacen pasar por él; sin embargo, la única cuenta que Pedro maneja es la de Twitter: @pedrosola, sin embargo, autorizó a un grupo de jóvenes para que alimenten un sitio de Facebook sobre su persona, esto porque ellos tenían que hacer un proyecto para graduarse y a petición de una amiga, Pedrito accedió.

“La página sigue, continúan posteando cosas, pero ponen puras cosas bonitas. En alguna ocasión me encontré con uno falso que retomaba lo que yo decía en el Twitter, pero la persona que lo hacía le ponía de su cosecha, cosas que yo no había dicho. Un día lo comenté y se comunicó conmigo, me dijo que había que ponernos de acuerdo, pero yo le dije que no había que ponernos de acuerdo de nada y lo quitó”.

ACLAMADO

Sorprendido por su nominación a los MTV

Hace un par de semanas se realizó en la Ciudad de México la entrega de Premios MTV Miaw que celebra a lo más destacado del internet, las redes sociales y la música. Y Pedrito fue uno de los nominados en la categoría “Bomba viral”. “Ahora resulta que hasta estuve nominado para estos premios. No fui (a la gala) porque a mí esos tumultos no me gustan y siento que es algo que no va conmigo, pero al final de cuentas, el hecho de que hayan gritado tanto mi nombre para mí fue muy gratificante y es algo de lo que apenas me estoy dando cuenta, apenas me está llegando a la mente que esto realmente ocurre”.

Pedro tiene un programa de radio por internet llamado “El cotilleo” junto con su amigo y colega Efraín Acosta. La emisión se transmite lunes, miércoles y viernes, a través de www.eskucharadio.com.mx, a las 10:00 de la mañana. “Mi amigo tiene 26 años en la radio en Veracruz, se tuvo que venir a México porque allá los periodistas peligran mucho y más con ese gobierno que tuvieron hasta hace poco. Y él y yo más que dar las noticias, comentamos a nuestra forma muy particular eso que al público le gusta, estamos empezando y vamos a ver qué pasa”.