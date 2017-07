Patricio Borghetti, en vía de ser el 'papá' de Luis Miguel

Santino, hijo del conductor, realizó casting para interpretar al cantante en la serie de Netflix

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUL/2017).- Dicen que el talento se hereda y Patricio Borghetti puede dar fe de ello, su hijo Santino de ocho años —cuya madre es Grettell Valdez, también figura pública— ya está haciendo sus pininos en la industria del entretenimiento. El pequeño acaba de pasar un casting para la nueva serie de Netflix sobre la vida de Luis Miguel, aunque nada está dicho todavía, pues según cuenta “Pato”, la producción está en búsqueda de un niño de 14 años; sin embargo, Santino sigue en la lucha. Cabe señalar que aún no se ha anunciado a un ganador.

El jovencito también ha sido imagen para algunos comerciales y acaba de pasar un casting para filmar una película en los próximos meses, todas estas noticias llenan de orgullo a Patricio, pero se va con pies de plomo, pues asegura que antes de que su hijo quiera dedicarse al entretenimiento, primero tiene que concluir sus estudios. “También le gusta mucho cantar. Hicimos una función en ‘Myst: My Soundtrack’ para toda la familia, donde los hijos de los cantantes estuvieron participando. Si él eventualmente se quiere dedicar a esto lo voy a apoyar, siempre y cuando no deje la escuela, esa es la única condición. Tiene que aprender a que es muy divertido y lindo el medio, pero también requiere muchos sacrificios y preparación, por ahora hará más cosas aisladas y si luego logra una carrera que quiere perseguir, lo apoyaré”.

También le preocupa el tema de que Santino pierda piso en algún momento cuando los proyectos sean más seguidos. “Nos hablan a su mamá y a mí los representantes, es una situación difícil, sus dos papás son figuras públicas, él está teniendo posibilidades que no son habituales para cualquier niño, hay que hablarle para que no pierda piso y no se le vuele la cabeza, si para los adultos cuando les llega la fama es complicado, para un niño de ocho años es difícil”.

Afianzado en “Venga la alegría”

“Pato” ya tiene seis meses trabajando como conductor en el matutino “Venga la alegría”, comparte sentirse como en casa y apoyado por sus compañeros de cuadro: “Estoy aprendiendo muchísimo, me siento ya muy acoplado al programa y con mis compañeros, me sigo sorprendiendo de tantas cosas buenas aquí en TV Azteca, la verdad que estoy feliz. Tenemos una gran producción, vengo de conocer muchos programas y nunca había visto una producción tan aceitada y armoniosa como ‘Venga la alegría’, además sé que siempre puedo contar con mis compañeros”.

Además del programa, “Pato” participa en el musical “Myst: My Soundtrack” y eso le permite también pasar mayor tiempo con su hija menor Gia, de un año. “Con estos proyectos puedo compartir más tiempo con mis hijos, en este momento me encuentro en una situación personal y profesional muy buena. Entonces, trato de disfrutarla”. La música no se queda de lado, “no me rindo, siempre quiero seguir cantando, a medida que tengo tiempo y espacio voy avanzando pero sí, antes de fin de año espero tener listo otro disco”.