La niña buena quiere que la conquisten

Cynthia Rodríguez habla sobre sus múltiples facetas tanto en la música como en la televisión; ahora va por más y busca seducir a los millennials como youtuber

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUL/2017).- Cynthia Rodríguez no para de trabajar y de estar vigente en todas las áreas del entretenimiento, lo mismo hace televisión que música y contenidos para internet a través de su canal “Cyn Censura”.

Recientemente estrenó su sencillo “Conquístame”, con autoría de Luciano Luna y cuyo videoclip lo filmó en Cholula, Puebla. La intérprete egresada de “La Academia” trabaja su faceta sonora de manera independiente: “Estoy feliz de estar de lleno en la música regional mexicana, en la banda. De lunes a sábado grabo la teleserie —“Las Malcriadas”— en la Ciudad de México, pero estamos coordinando los tiempos con la producción para hacer eventos de promoción; para los shows están los fines de semana y estoy contenta, es una etapa de mucho trabajo”.

El proyecto musical va de sencillo por sencillo: “Ahora estamos planeando el segundo single que seguramente será a dueto con una banda, pero estamos definiendo todavía eso, me encantaría volver a trabajar con Luciano como productor porque es muy talentoso y es un tipazo, lo admiro muchísimo”.

Apoya a La Primera Generación

A Cynthia le parece una idea atinada que La Primera Generación de “La Academia” se haya reencontrado y esté planeando una gira de conciertos que inicia el próximo 24 de agosto en el Auditorio Nacional: “Me encanta, yo fui fan de La Primera Generación, los veía todos los domingos desde mi casa en Monclova… Soy fan, me emociona verlos juntos, me encantaría ir al concierto. Y para el público es enriquecedor ahora que viene una etapa de muchos reencuentros y de esta música de los 90”. Señala que no cree que la inviten a una presentación a realizar un número con ellos, porque su concepto es La Primera Generación.

Sobre los rumores de que habrá una nueva generación de “La Academia” a Cynthia no le parece mal la idea, pues se trata de apoyar a más jóvenes: “A mí me encantaría, ya dejamos como público descansar el formato, hay mucho talento, hoy mi historia es de éxito, de que no puedo estar más agradecida de todas las oportunidades que se me presentaron en Azteca y como artista y como cantante. La carrera no es fácil, pero cuando amas lo que haces es una bendición”.

Abierta a nuevos públicos

En “Cyn Censura”, Cynthia tiene una nueva conexión con un público más joven, si bien las telenovelas le abren el espacio con las amas de casa y la música con un público más contemporáneo, ha captado a los milennialls a través de la web. Lleva un año con su canal.

“En un parque de diversiones al Sur de la ciudad, llega una chavita como de 13 años, y me grita: ‘Cynthia, ¿cómo estás? ¿Me regalas una foto? No te conocía hasta que te vi con el Werever’ (otro youtuber). Es un público que no sabe de mi carrera, de cuando estuve en ‘La Academia’, de que sigo cantando y que me gusta actuar, porque es una audiencia que ve redes sociales y contenido de YouTube, y me emocionó cuando pasó eso, porque es muy padre abarcar un público que hasta ahora no tenía. Saco videos cada martes, trato de grabarlos cada domingo o entre semana”.

Ser youtuber le permite a Cynthia salirse del molde, tener un lenguaje sin censura, incluso salir a cuadro sin maquillaje.

Se pone “Malcriada”

La cantante y actriz actualmente se encuentra trabajando en la nueva teleserie de TV Azteca llamada “Las Malcriadas” donde ella es una de las coprotagonistas. Da vida a “Teresa Villa”, una mujer con dos hijos que huye de Torreón —su lugar de origen— en busca de mejores oportunidades de vida en la Ciudad de México. “Estoy muy emocionada de platicar de este proyecto, hay un gran elenco, una historia fascinante, desde el día uno será muy emocionante, estoy agradecida por la oportunidad y ya quiero que conozcan a Teresa”.

En la trama tanto Cynthia como Ivonne Montero, Elsa Ortiz, Juanita Arias y la protagonista, Sara Maldonado, interpretan a empleadas domésticas de una agencia de colocación llamada “Dulce hogar” que tiene a su cargo “Catalina Basurto” (Rebecca Jones): “Somos trabajadoras del servicio doméstico, con el respeto y con el amor que se le debe brindar a cada una de ellas, pero también el respeto a la mujer en general”.

El público conocerá por qué cada una de ellas llega a “Dulce hogar”. Cynthia destaca que ella y su personaje son similares en la fortaleza, la nobleza y el carácter. “Todas pasaremos por situaciones complicadas, temas muy fuertes que pasan en la actualidad y que no nos podemos cegar ante la realidad. Cuando ‘Teresa’ llega a la Ciudad de México piensa que tiene mejores posibilidades, pero se topa con situaciones más fuertes, eso es lo interesante, ahora conocemos la historia de ‘Laura’ (Sara Maldonado) pero ‘Teresa’ también la ayudará a buscar a su mamá biológica.

SABER MÁS

Muy enamorada

El pasado sábado fue al concierto de su novio Carlos Rivera en el Auditorio Telmex a donde acudió Cynthia (e incluso le dedicó unas canciones), quien señaló que está contenta por todo lo que le está pasando a él en su carrera.

“Yo me invito sola a los conciertos. Me encanta que esté triunfando tanto. Estoy emocionada, feliz, enamorada y no hay nada más padre que admirar a la persona con la que estás”. Sobre el poco tiempo que le queda libre, finalizó, “me gusta estar con mi familia, con mi novio, hacer ejercicio, eso también es importante, no puedes dejar de lado la vida social”.