Adele cancela los dos últimos conciertos de su gira

La cantante no podrá continuar con los espectáculos por un problema en sus cuerdas vocales

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (02/JUL/2017).- La cantante británica Adele canceló los dos últimos conciertos de su gira mundial, que presentaría en el estadio Wembley de Londres, debido a un problema en sus cuerdas vocales.

De acuerdo con el medio estadunidense TMZ, la también compositora no podrá continuar con esos espectáculos la capital de Inglaterra por recomendaciones médicas y de no ser reprogramados, se prevé que haya un reembolso.

La cantante originaria de Tottenham compartió el viernes pasado, a través de sus redes sociales, una larga explicación sobre lo acontecido con su salud y detalló que aunque tomó una gran cantidad de medicamentos, no ayudó para que pudiera continuar con sus presentaciones.

"Estoy muy desesperada, he considerado hacer mímica solo para estar frente a ustedes y estar con ustedes. Pero nunca lo he hecho y no podría ni en un millón de años hacerlo para ustedes... perdón por el tiempo y el dinero que han gastado", se pudo leer en un comunicado.

Adele ha actuado en 119 fechas en este tour, durante el cual ha logrado un récord al reunir aproximadamente 100 mil personas en cada uno de sus conciertos del miércoles y el jueves pasados en el estadio Wimbley, lo que no había ocurrido en ese recinto con eventos musicales.