Basement por primera vez en Guadalajara

Será el 13 de junio en el Foro Independencia en donde arranque la gira latinoamericana de la banda

GUADALAJARA, JALISCO (02/JUN/2017).- Por primera vez se presenta en Guadalajara Basement con el pretexto de la promoción de su más reciente disco 'Promise Everything'.

Será el 13 de junio cuando la agrupación inglesa pisa el Foro Independencia y comience su gira por latinoamerica, donde recorrerá México, Argentina, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Argentina, y Brasil

El quinteto inglés hizo su debut en el año 2010 con el EP ́Songs About the Weather ́y un año más tarde lanzaron el álbum llamado 'I Wish I Could Stay Here' con el sello discográfico independiente Run for Cover Records.

Su segundo disco 'Colourmeinkindness' contiene una lírica más emotivas e historias de amor y desamor que los hizo presentarse en importantes festivales como Rock am Ring y Download.

La sonoridad de la banda le ha valido para que sean catalogados en diversos géneros que van desde 'Punk hardcore melódico', 'Emo', 'Rock Alternativo' y 'Pop Punk'.

Para esta visita Basement estará acompañado de Apocalipsis (CDMX), Veritas y Malastare.

Preventa: $250 / Día del evento: $350

Boletos físicos a la venta en: Foro Independencia / Victory Store / Sweet Suite / Antifashion Galerias / Antifashion Plaza del Sol / Guitar Gear / Puesto Becker (Tianguis Cultural)

Boletos en linea a la venta en el siguiente link: basementgdl.boletia.com

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO