Concluyen audiciones para niños interesados en interpretar a Luis Miguel

Elegirán a uno de los asistentes para interpretar al cantante en su etapa infantil

CIUDAD DE MÉXICO (02/JUL/2017).- Este domingo se llevó a cabo la segunda y última audición para encontrar al personaje que interpretará el personaje de Luis Miguel durante la etapa de niñez en la serie que se prepara sobre su vida, por lo que varios pequeños llegaron al casting con el anhelo de conseguir el papel.

La productora Gato Grande recibió a los niños que buscan dar vida al cantante conocido como "El Sol" en ese periodo y a pesar de que asistieron pocos, unos 30, el entusiasmo se mantuvo, respecto al sábado, día de la primera audición, como en el caso de Mario Girón, de 10 años, quien viajó desde Monterrey para participar.

"Vengo a interpretarlo porque me encanta como canta, además mi mamá es muy fan de él y ella fue la que me alentó a hacer el casting", comentó Mario en entrevista para medios.

Pasadas las tres de la tarde, el cantante y actor Diego Boneta llegó al hotel para ver algunas audiciones.

Antes de ingresar, comentó: "Estoy fascinado porque este es un casting sumamente difícil. Es cantar, es actuar, hay niños que han venido de seis y ocho años y ver su comodidad frente a una cámara es impresionante. El rechazo es algo muy duro. Hasta a mí, que yo todavía hago castings y es un proceso raro, es algo que no es natural y este rechazo para niños no puede ser algo que los desanime, tiene que ser algo que los empuje a seguir preparándose porque yo no gané Código Fama".

El actor, quien aceptó tomarse fotos con algunos fans que lo esperaban, afirmó que no está en él la última palabra para escoger al elegido. "No, no. Esto es un trabajo en equipo. Los productores también están sumamente metidos y para mí, lo más importante es que ellos se sientan cómodos".

Sin embargo, al ser cuestionado sobre si ha recibido consejos de Luis Miguel para este proyecto, tajante respondió: "Preferiría dejar esto más sobre el casting que es lo que estamos haciendo ahora y con muchísimo gusto después platicamos de eso".

Se espera que del casting realizado el día de ayer y hoy, uno de los asistentes sea el elegido para interpretar al cantante en su etapa infantil.