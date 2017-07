‘Game of Thrones’ fue la educación sexual de Sophie Turner

Confesó que la primera vez que supo de sexo fue leyendo el guión de la serie

CIUDAD DE MÉXICO (02/JUL/2017).- Participar en "Game of Thrones" permitió a la actriz Sophie Turner convertirse en un rostro conocido de la televisión y también le ofreció sus primeras clases de educación sexual.

Al menos eso fue lo que dijo la joven de 21 años de edad, quien desde 2011 interpreta a Sansa Stark en la serie de HBO.

"La primera vez que supe de sexo oral fue leyendo el guión de Game of Thrones. Tenía 13 años. Dije '¡wow! ¿la gente hace eso?' Es fascinante. Creo que fue mi educación sexual estar en "Game of Thrones", comentó en entrevista para "Sunday Times".

En la misma charla explicó que le ha sido difícil lidiar con la exposición en redes sociales y los comentarios negativos de la gente.

"Porque me afecta mucho- cómo me veo y tener que hacer todo ese esfuerzo y entonces no es suficiente".

Turner no mencionó el nombre de Joe Jonas, pero sí dijo que tiene un novio famoso y declaró que se encuentra muy feliz.