A Carlos Rivera ¡le creen todo!

El cantante desató la euforia anoche en el Auditorio Telmex, ante un público principal femenino que aplaudió y celebró cada movimiento

GUADALAJARA, JALISCO (02/JUL/2017).- Que si porque es guapo, que porque canta divino, que si porque también escribe sus propias canciones, que por su sonrisa y hasta por cómo pestañea, son algunas de las razones por las que Carlos Rivera desató la euforia anoche en el Auditorio Telmex, ante un público principal femenino que aplaudió y celebró cada movimiento y aliento del cantante originario de Huamantla, Tlaxcala.

Aunque tuvieron que pasar 40 minutos para que Carlos Rivera apareciera en el escenario después de las 21:00 horas, el cantautor se instaló en la tarima con toda la producción de su “Yo creo Tour”, gira con la que suma 70 presentaciones a nivel nacional acompañado por 16 músicos, cuatro bailarinas y un set de pantallas móviles. La espera poco importó cuando Rivera comenzó a revelar el repertorio de la velada que se tornó en un ambiente romántico con canciones como “Gracias a ti”, “Quedarme aquí” y “Voy a amarte”.

“El disco se llama ‘Yo creo’ y el tour también, pero yo no me la creo Guadalajara, es impresionante para mí lo que ustedes me regalan que es amor. Vengo con unas ganas que no se imaginan”, expresó Carlos al saludar a su público y recordar que fue justamente hace un año cuando estrenó su producción escénica en el auditorio zapopano, de la mano del escenógrafo Jorge Ballinas.

“Esta noche yo soy tuyo, soy para ti, gracias siempre, gracias a ti Guadalajara”, fueron las palabras que antecedieron a un momento de baile y sazón flamenco para que Rivera presumiera de su característico rango vocal con “Malagueña” y “No deben marchitar”.

Carlos Rivera ofreció un recital segmentado por temáticas y ritmos que prometían integrar su más recientes lanzamientos como “Lo digo” junto a Gente de Zona con una fusión tropical, además de también espacios acústicos para entonar “Que lo nuestro se quede nuestro” y “Día de lluvia”, mientras el público solicitaba otros temas exitosos como “Fascinación”, “El hubiera no existe”, “Otras vidas” y “Cómo pagarte”.