Comienzan las audiciones para encontrar al pequeño Luis Miguel

Docenas de niños y adolescentes buscan encarnar al cantante en la futura serie sobre su vida

CIUDAD DE MÉXICO (01/JUL/2017).- Caras de alegría y emoción mostraron decenas de niños y adolescentes, tras su participación en las audiciones para encontrar al actor que interpretará a Luis Miguel, en esas etapas de su vida, en la bioserie que se prepara sobre "El Sol".

Desde las 9:00 de la mañana de este sábado, decenas de niños de diversas ciudades del país, se han presentado al casting que se realiza en un hotel capitalino y que mañana continuará.

Daniel Orlando Ramírez es uno de los aspirantes, quien platicó a Notimex sobre la experiencia de estas audiciones, donde los interesados tuvieron que cantar a capela el tema de "1+1=2 enamorados" u otra de las canciones que consagraron al intérprete en los años 80.

"Me fue muy bien, había vocalizado y canté solo un pedazo de la canción que quedó grabada", dijo Daniel sonriente, pues su esfuerzo de varios días espera sea recompensado con buenas noticias más adelante.

André Herrera Salazar, de 10 de edad, también participó, dejando constancia de su talento, aunque reconoce que los nervios siempre surgen, "vine porque me gusta cantar y bailar".

"También me pusieron a bailar, pero me había preparado", dijo el pequeño muy entusiasta, quien al igual que otros aspirantes lucieron el look del cantante en esa época.

Pero, no todos los candidatos fueron de esta ciudad, hay pequeños que como Iker se lanzaron a la aventura y desde muy temprano viajaron a la Ciudad de México desde Querétaro.

"Me gusta cantar, no es la primera vez que lo hago ante un público grande", explicó Iker, quien llegó acompañado con su padre, quien le echó porras en todo momento.

Diego Boneta, quien encarnará a Luis Miguel en la bioserie autorizada, estuvo presente para animar a los participantes, quienes ven esta audición como una plataforma para cumplir su sueño.