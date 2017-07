Adele cancela últimos conciertos en Londres

La cantante informa que sus cuerdas vocales ''están dañadas''

LONDRES, INGLATERRA (01/JUL/2017).- La galardonada con el Grammy, Adele, canceló dos espectáculos con las entradas agotadas en el Estadio Wembley, al informar a sus fans el sábado por la madrugada que sus cuerdas vocales estaban dañadas y que un médico le había aconsejado que no actuara.

En un mensaje a través de las redes sociales, Adele dijo que no estaba en condiciones de brindar un espectáculo y no quería ''derrumbarse'' en el escenario.

''Estoy tan desesperada por hacer (los conciertos) que hasta he pensado en hacer mímica, solo para estar frente a ustedes y con ustedes'', escribió. ''Pero nunca lo hice y jamás de los jamases les haría eso a ustedes. No sería verdaderamente yo allá arriba''.

Adele finalizaba una gira de 15 meses por Europa, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. La superestrella pop dijo que nunca le agradaron las giras y había insinuado que la actual para presentar el álbum, ''25'' sería la última.

La cantante británica de 29 años incluyó una nota manuscrita y firmada en su programa para el espectáculo del miércoles en Wembley, en la que dijo, ''No sé si volveré a hacer giras así que quiero que la última sea en casa''.

La gira hubiera incluido un total de 123 espectáculos si Adele hubiera realizado los conciertos del fin de semana. Actuó en Wembley el miércoles y jueves.

''Me esfuerzo por aceptar que no podré completar este hito en mi carrera, ojalá no tuviera que escribir esto'', señaló. ''Realmente me cuesta trabajo asumirlo. Es como si mi carrera hubiera sido una progresión hacia estos cuatro espectáculos''.

Adele dijo que las entradas serán reembolsadas si no puede realizar los conciertos en nueva fecha.

''Lo lamento, estoy consternada'', escribió. ''Lo lamento. Los amo. Lo lamento tanto. Por favor, perdónenme''.