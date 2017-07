Alfredo Olivas elige a las estrellas del futuro

El cantante visitó Guadalajara, donde eligió a la ganadora de la convocatoria 'Generación Ke Buena', Tere Ortega

GUADALAJARA, JALISCO (01/JUL/2017).- El miércoles por la noche se llevó a cabo el primer concurso de la “Generación Ke Buena” y el cantante fue el encargado de elegir al ganador, en un encuentro donde los sonidos de nuevos talentos se hicieron presentes en la ceremonia.

Tiempo personal es lo que menos tiene Alfredo Olivas. El cantante que se encuentra listo para presentar su más reciente producción: “La rueda de la fortuna”, asegura que si estuviera en sus manos ya pondría en marcha proyectos diferentes a su carrera musical que desde niño han llamado su atención como la hotelería.

Durante su fugaz visita a Guadalajara para seleccionar al ganador de la primera convocatoria de “Generación Ke Buena”, Alfredo Olivas en entrevista señaló que por ahora su prioridades se concentran en sus discos y la gira que alterna entre Estados Unidos y México, haciendo pausa en su faceta como compositor para otros artistas y proyectos personales como la idea de emprender como empresario en el ramo de la hotelería.

Olivas detalló que solamente falta cuadrar fechas con su casa disquera para estrenar su próximo álbum con canciones totalmente inéditas a la par que trabaja en un dueto especial con el norteño Máximo Grado en voz de Cristian Félix.

“Han pasado dos años desde que no he sacado disco. Me desespero pero es el tiempo que me va marcando el trabajo, antes no podía sacarlo, pero hacer algo de calidad lleva tiempo, es un proceso, espero que tenga la misma o mejor respuesta que las otras producciones. ‘La rueda de la fortuna’ viene más madura”, explica al cantante que recientemente fue galardonado por BMI Latin Awards, junto a J. Balvin, Horacio Palencia, Poncho y Joel Lizárraga.

Enfocarse en el lanzamiento de su nuevo disco ha impedido que Alfredo Olivas se preste como compositor para otros cantantes; asegura que esta faceta no se la toma a la ligera, pues es muy escrupuloso con el contenido que crea para él o que caerá en voz de otro colega.

“Tengo mi peculiaridad, si se me ocurre algo interesante lo anoto en ese momento, ya en el estudio las termino, trabajo bajo presión cuando las tengo que grabar, (escribir para otros artistas) me resulta más tedioso, se presta para malos entendidos, llegan pidiendo una canción y yo no he terminado ni mi disco y creen que yo no quiero dar, para mí no es tan sencillo, por eso admiro a Espinosa Paz u Horacio Palencia que se dan tiempo de componer y estar en todos los ámbitos, yo doy canciones cuando hay oportunidad”.

Padrino de Tere Ortega

Tere Ortega cumple con todos los requisitos para proyectarse como la nueva estrella femenina en el regional mexicano, según Alfredo Olivas. El cantante decidió que la intérprete originaria de Mixtla, Jalisco, fuera la ganadora de la primera convocatoria “Generación Ke Buena”, plataforma con la que la estación radiofónica La Ke Buena busca impulsar a los nuevos talentos.

La final del concurso realizado la noche del pasado miércoles tuvo como jurado estelar a Alfredo Olivas, quien tras escuchar a los tres finalistas, que cantaron a su estilo su canciones más famosas, le dio el triunfo a Tere Ortega, luego de que la joven interpretó con violín “Tus lágrimas”, tema que posteriormente entonó a dueto con el propio Olivas.

Antes de nombrar al triunfador, Alfredo declaró que los nuevos talentos ofrecen una visión refrescante del regional mexicano, además de mostrarse sorprendido del estilo personalizado y arreglos musicales que los concursantes brindan a los temas de su autoría. “No soy nadie para juzgar, pero el que estén entonando mis canciones es un halago. Estoy agarrando ideas de los muchachos porque meten tonos que no son originales en la canción, detallitos, fraseos, uno nunca acaba de aprender. Me gusta la autenticidad, sin eso no hay nada, el talento tiene que ir de la mano de lo auténtico”.

Previo a la final, los ocho finalistas de la convocatoria fueron evaluados en una primera etapa por jueces, patrocinadores y medios de comunicación en mancuerna con La Ke Buena, calificando presencia escénica, calidad y manejo vocal, talento instrumental y estilo en las canciones de Alfredo Olivas como “El Paciente”, “El inicio del final”, “Seguramente”, “El precio de la soledad” y “Cuando valgas la pena”, entre otras.

GUIÑA A LO EMPRESARIAL

Ante las facetas empresariales que artistas como Alejandro Fernández y Julión Álvarez han emprendido al establecer sus propias compañías promotoras y de representación artística, Alfredo Olivas confiesa estar interesando en instalarse en el rubro de la hotelería, aunque reconoce no tener el tiempo suficiente para poner en acción su visión empresarial.

“Siempre he querido incursionar en otros ámbitos. Soy una persona desconfiada porque quiero estar en todo, más bien soy muy metiche, (cantar) me roba mucho tiempo y no puedo estar encima de un negocio, eso me ha frenado mucho. Desde niño sueño con una cadena hotelera, un hotel o restaurante, hay tantas cosas por hacer en la vida. Todo llega a su momento, cuando me sienta desahogado y si es que económicamente se puede, ahora estoy bien solo con la parte musical”.