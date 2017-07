Lalo España rompe sus límites

El actor vive un momento de plenitud, y de paso explora nuevos terrenos en el mundo de YouTube

GUADALAJARA, JALISCO (01/JUL/2017).- El tapatío Lalo España tiene listos dos estrenos que lo mantendrán vigente en los próximos meses, por un lado, la nueva entrega del programa de televisión “Vecinos” que llegará por la señal de Televisa el próximo lunes 21 de agosto a las 23:00 horas. Y por otra parte, también alista una nueva película, “Cómo matar a un esposo muerto”, que estará en cartelera a partir del 1 de septiembre y donde comparte créditos con Mara Escalante, ella es la protagonista y él el villano de la trama.

“Acabamos de grabar la cuarta temporada de ‘Vecinos’, de hecho ya grabé los promocionales para la nueva barra de comedia. Nosotros precisamente la inauguramos. Hicimos una temporada de 13 capítulos, que esperamos le guste mucho a la gente, es la misma dinámica del show, pero hay nuevos personajes”, dice Lalo quien adelanta que Octavio Ocaña quien hacia el papel de “Benito” ya no forma parte del programa.

Sobre el filme, Lalo encarna al abogado “Fernando del Conde” quien le hace la vida de cuadritos a “Carolina” (Escalante). “Es una comedia muy divertida, pero con un mensaje muy familiar, es muy bonita. Ya me había tocado realizar a villanos sobretodo en doblaje, también hay películas que aún no se han estrenado y donde soy villano de villanos, donde hay balazos y toda la cosa”. Viene un nuevo reto en doblaje con la empresa Ánima Estudios para finales de año o inicios del 2018.

Hoy es día de teatro

Este 1 de julio a las 19:00 y 21:30 horas, Lalo se presenta en el Teatro Galerías con su espectáculo “Doña Margara y sus vecinos”. Los boletos van de los 380 a los 280 pesos. El montaje está escrito por él y por Enrique González, quien es parte del equipo de escritores del programa “Vecinos”, con él ya ha trabajado España en el show que hizo para Telehit —“Las pellizcadas de Margara”— y también para su canal de YouTube “Garnacha Channel”.

“Es un show muy divertido que estamos llevando por toda la República. Para mí es muy importante traerlo a Guadalajara porque es mi ciudad, le tengo un amor muy grande. Y en este concepto hicimos que compartan edificio ‘Doña Margara Francisca’, que es una conflictiva con todos, además está ‘Germán’ —el conserje de ‘Vecinos’—también ‘Nachito Naranjo’, un personaje nuevo que es borrachito y ‘Herculano Adame Colín’”. En el show están presentando a la versión joven de ‘Margara Francisca’, interpretada también por Lalo.



Cabe señalar que el comediante espera llegar a Estados Unido con este espectáculo, pues asegura que hay mucha audiencia latina, y paisanos a los que les gusta el humor mexicano y la exaltación de las raíces y el folclor.

Aventura como YouTuber

Sobre ser youtuber, señala que se animó a hacerlo porque lo respalda una carrera de 25 años. “No me metí a esto para hacer algo a lo tonto o no decir nada, porque de verdad hay gente que no dice nada y tiene millones de seguidores. Me interesa hacer un humor con crítica social y que conecte con la gente”.

En la Ciudad de México sigue realizando su montaje unipersonal “Felices”, “paramos un poco, pero regreso en agosto y aprovecho para hacer gira, yo creo que llego a Guadalajara con él en noviembre o diciembre”.