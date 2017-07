Bella Hadid comparte foto semidesnuda

La modelo compartió una sexy imagen en su cuenta de Instagram

CIUDAD DE MÉXICO (30/JUN/2017).- La modelo estadounidense Bella Hadid compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece semidesnuda sentada en una silla.

En la instantánea, la modelo que ha desfilado para famosas marcas, como Victoria's Secret, se cubre sus senos con los brazos al tiempo que lanza una sugerente mirada.

La ex pareja del cantante canadiense The Weeknd sorprendió a sus seguidores, quienes agradecieron la foto con comentarios y miles de 'me gusta'.