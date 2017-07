El 'Aurea' de Estereox en Guadalajara

La banda originaria de Ciudad Satélite tiene varias presentación en Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO (30/JUN/2017).- 'Rock fresco pero, con cuchillo', es así como denominan su sonido. Son los capitalinos de Estereox que se encuentran promocionando su más reciente material 'Aurea' mismo que están presentando estos días en Guadalajara.

Integrada por Alberto Mares en la batería, programación y coros; Emmanuel López Castro en la voz, guitarra y pianos; Pablo Sánchez en el bajo; y Brandon Barrón en la guitarra, pianos y coros; la agrupación se encuentra en la ciudad para brindar tres fechas en la ciudad, el 29 se presentaron en el Centro Cultural Breton, este viernes N' Live y el sábado en el Tinaguis Cultural.

'AURA', es su cuarto trabajo y viene cobijado bajo el respaldo de Flip Tamez, guitarrista de Jumbo, quien se vio postró toda su influencia en este EP de cinco canciones que hablan acerca de situación de la vida cotidiana pero mandando un mensaje positivo.

El sonido de Estereox apela al rock clásico, ese de la vieja escuela que hacían suyo agrupaciones como, The Rolling Stones, The Who, Queen, Pink Floyd, conjugándolo con tintes brit de los noventas.

Su disco debut homónimo, fue producido por Mickey Huidobro y Paco Ayala (Molotov), 'Discursos del venado' su segunda placa fue grabado en 2001 en los legendarios estudios Abbey Road, mientras que 'Lejos de Casa' fue producido por ellos mismos y mezclado en Inglaterra.

