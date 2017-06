Gloria Trevi lleva a juicio a Tv Azteca y a Pati Chapoy

La cantante pide 180 MDD por difamación

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (30/JUN/2017).- La cantante Gloria Trevi informó en conferencia de prensa en Dallas, Texas, que a finales de este año o principios de 2018 comenzará el juicio en el que demanda 180 millones de dólares por difamación.

Tras ocho años de litigio, la corte suprema de Estados Unidos dio un veredicto a su favor para que se lleve a cabo el juicio en Edinburg, Texas.

"En ningún momento inicié esta demanda por una venganza, ni como una represalia ni nada por el estilo. Ustedes saben que cuando yo salí de la cárcel y de aquel escándalo, me dediqué a trabajar y sacar adelante a mi familia y tuve que empezar no de cero, sino de menos un millón, porque cuando te desprestigian de la manera que a mí me lo hicieron es muy difícil. Y uno tiene que cargar con un ancla", dijo en conferencia de prensa.

En su demanda, Trevi argumenta que Tv Azteca y Pati Chapoy insinuaron que tenía ligas con el narcotráfico y que la implicaban en una red de abuso de menores.

Chapoy, por su parte, también tiene una demanda en proceso contra Trevi por trata de personas. La conductora de Ventaneando se encuentra de "retiro espiritual" en la India.