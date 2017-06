Cineastas mexicanas participarán en votación de premios Oscar

Se trata de la guionista Alicia Garciadiego, la productora Bertha Navarro y la documentalista Natalia Almada

CIUDAD DE MÉXICO (30/JUN/2017).- Además de los directores Arturo Ripstein y Amat Escalante, así como del cinefotógrafo Ernesto Pardo y del productor Pablo Cruz, las creadoras Paz Alicia Garciadiego, Bertha Navarro y Natalia Almada forman parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

En un comunicado, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) felicitó al talento mexicano que ha sido invitado a formar parte de la academia hollywoodense, encargada de organizar los premios Oscar.

La guionista Paz Alicia Garciadiego nació en la Ciudad de México y su pluma ha sido reconocida por trabajos como "Principio y fin" (1993), "Profundo carmesí" (1996) y "La calle de la amargura" (2015).

Tuvo su primer contacto con el cine cuando recibió la invitación de Arturo Ripstein (su hoy esposo) para adaptar a la pantalla el relato de "El gallo de oro", de Juan Rulfo, en 1984.

De acuerdo con Garciadiego, ella no eligió ser guionista "la profesión me escogió, hoy es lo único que sé hacer, es mi trabajo, mi quehacer, mi oficio, me encanta es un lujo, mi lujo".

Por su parte la productora Bertha Navarro es responsable de más de 30 películas, entre las que destacan las ganadoras al Ariel a Mejor Película "Reed: México Insurgente", de Paul Leduc; "Cronos", ópera prima de Guillermo del Toro, y "El Laberinto del fauno", también de Del Toro.

Navarro nació en la Ciudad de México e inició su carrera cinematográfica como directora de documentales para después orientarla hacia la producción.

La documentalista Natalia Almada debutó con el largometraje "Todo lo demás" en la Sección de Largometraje Mexicano de la Selección Oficial de la 14 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Almada estudió una maestría en Fotografía en la Escuela de Diseño de Rhode Island (RISD) y ha obtenido las becas MacArthur, Guggenheim, USA Artists y Alpert.

Su obra ha recorrido más de 30 muestras y festivales en el mundo como el Internacional de Cine Latino de Nueva York, el Internacional de Cine de Mar del Plata y Sundance, entre otros.

También se han proyectado en los museos de Arte Moderno de Nueva York y de Arte Moderno de París.