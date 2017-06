J Balvin viene en octubre a Guadalajara

El colombiano llegará el 27 octubre a tierras tapatías con lo mejor de su repertorio

GUADALAJARA, JALISCO (30/JUN/2017).- Con la vibra alta, las letras más candentes y la sensualidad a tope, llega este 27 de octubre al Auditorio Telmex en punto de las 21:00 horas J Balvin, quien aterriza en tierras tapatías con todo un espectáculo que promete elevar varios grados la temperatura nocturna.

El colombiano llega a Guadalajara luego de arrasar por todo el continente con los temas que se desprenden de su material más reciente, titulado también “Energía”. Temas como “Ginza” y “Bobo” llevaron a la cumbre al intérprete, quien se ha mostrado como todo un experto en el arte de mezclar los sonidos latinos con una sensualidad que exuda por cada poro.

A Guadalajara llegará el próximo octubre convertido en una de las grandes luminarias de los escenarios. El pasaporte de José Álvaro Osorio Balvin dice que nació en Medellín. Podrá ser colombiano de pura cepa y orgulloso de venir de las tierras cafetaleras, pero lo que no dice el documento es que mientras crecía fue recibiendo influencia mexicana, que resultó determinante en su trasformación de “estrella” a “figura deslumbrante”. Así pasó de José Osorio Balvin a J Balvin.

El intérprete aterriza en Guadalajara con un espectáculo que aprovecha lo último en tecnología, sin opacar a la música. Balvin promete que sobre el escenario sonará con fuerza su voz y cada uno de sus éxitos. Quizás el gran encanto del sudamericano se encuentra en que, a pesar de contar con una fama que rompe fronteras, no olvida de dónde viene. “Yo me acuerdo cuando escribía mi nombre ya nada más salía la página de MySpace, y si me dejaban un comentario era lo mejor del día (risas)”, llegó a declarar en entrevista con este medio.

Sobre todo lo que se dice de él, lo bueno y lo malo, J Balvin lo toma con filosofía. “Ahora vivo un momento es diferente, comparado al instante en el que comencé. Me queda claro que los artistas somos figuras públicas y no podemos controlar toda la información. Mi filosofía es que al final, no controlo que escriben de mí, bien o mal. Eso sí, solamente me interesa que se diga la verdad. Eso es todo”.