Alice Braga aparecerá en la próxima entrega de 'X-Men'

La actriz brasileña reemplazará a Rosario Dawson

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (29/JUN/2017).- La actriz brasileña Alice Braga aparecerá en la próxima entrega del universo "X-Men", titulada "New Mutants", que será dirigida por Josh Boone, informó hoy The Hollywood Reporter.

Braga, conocida por sus trabajos en "I Am Legend", "Predators", "Elysium" y actualmente en televisión con la segunda temporada de "Queen of the South", reemplazará a Rosario Dawson, con la que se había llegado a un acuerdo previamente.

Finalmente, la actriz de origen puertorriqueño renunció al proyecto por causas que se desconocen.

"New Mutants", inspirada en los cómics de la década de 1980 creados por Chris Claremont, Bob McLeod y Bill Sienkiewicz, estará protagonizada por jóvenes valores como Anya Taylor-Joy, Maisie Williams y Charlie Heaton.

El reparto lo completan Blu Hunt y Henry Zaga.

La historia, con claros tintes de terror, contará cómo cinco mutantes adolescentes, en pleno proceso de aprendizaje del control de sus poderes, deben escapar de una instalación secreta donde permanecen contra su voluntad bajo custodia gubernamental.

La cinta comenzará a rodarse en julio y llegará a las salas en abril de 2018.