Adele podría ya no salir de gira

Durante su último show, da una carta en la que se despide de sus fans

CIUDAD DE MÉXICO (29/JUN/2017).- La cantante británica Adele causó revuelo entre sus seguidores al dar a entender que podría no volver a salir de gira.

En el programa de sus conciertos de Londres, en el Estadio Wembley, se incluyó una carta escrita por la cantante en la que habla de los 15 meses que ha estado de gira por su disco "25".

"Ir de gira es una cosa peculiar, no me sienta particularmente bien. Soy realmente de mi hogar y disfruto mucho las cosas pequeñas. Además, soy dramática y tengo una terrible historia de giras. ¡Hasta ahora, es todo! He hecho 119 shows y con estos últimos cuatro, serán 123. Ha sido difícil pero una absoluta emoción y placer haberlos hecho", comentó la británica.

Adele también dijo que sólo realizó la gira para la gente y esperaba que los shows tuvieran el mismo impacto en sus seguidores que en su momento tuvieron en ella los de sus artistas preferidos.

Lo que más dudas levantaron fue la parte final de la carta, en la que expresó:

"Quería que mis últimos shows fueran en Londres porque no sé si haré una gira de nuevo, así que quiero que mi última vez sea en casa. Gracias por venir, por su amor y amabilidad. Recordaré esto por el resto de mi vida".