Sergio Sepúlveda debuta como escritor

El conductor trabaja en su primer libro, que saldrá a la venta entre agosto y septiembre

CIUDAD DE MÉXICO (29/JUN/2017).- No sólo es uno de los conductores más estimados por la audiencia mexicana a través de sus programas “El oscuro paseo de la fama”, “Venga la alegría” y “Venga el domingo”, además, Sergio Sepúlveda está experimentando como escritor a través de su libro que se llamará “Difícil de creer”, que será publicado por Ediciones B y que espera vea la luz entre agosto y septiembre de este año, si es que desarrolla 30 casos de investigación, y no 50 como en un principio le habían pedido.

“Ahí voy, todavía no sé si vamos a completar los 50 temas porque es demasiado, llevo escritos 18. Yo creo que 30 será un gran número, pero al final esa será una decisión del editor, voy bien, pero voy lento, me gustaría ir un poco más rápido, pero el tiempo que le dedico a los otros proyectos, no me permite adentrarme al cien por ciento, por lo pronto los 18 temas están muy interesantes, muy bien escritos y creo que van a interesarle al público”.

Libertad de crear

Sergio desarrolla cada tema desde algún punto de vista o suceso que le haya pasado y que conecte con algunos de los casos, por ejemplo, la muerte y cómo se enfrentó a ella cuando perdió a su papá. También presenta otros casos como “La granja de cuerpos”, un acontecimiento de Estados Unidos y detalles que no muchos saben sobre el hundimiento del Titanic, como que los vigías no tenían binoculares cuando avistaron el iceberg.

“Escribir un libro lleva más trabajo, porque aunque muchos de los temas surgen de ‘Difícil de creer’, donde hicimos más de 500 programas, yo sólo hice una preselección de 100 y luego llegamos a 50, llevo ahora 18. Para la tele se escribe de una forma y para un libro de otra. Estoy metiendo un poco de mi experiencia personal en algunos temas, por ejemplo, hablo sobre la crónica de la muerte, qué pasa con tu cuerpo minuto a minuto cuando fallece, pero también, antes de abordar el tema, cuento cómo fueron los últimos minutos de la vida de mi padre y cómo los afronté yo. Parto de una anécdota o de un punto de vista del tema central y caigo en el desarrollo”.

Señala además que Ediciones B es muy benévola con él porque le permite decidir los temas y cómo se escriben, “ellos definirán el estilo en función del orden y mil cosas, la verdad es que han sido muy respetuosos de mi trabajo y se los agradezco siempre”. De momento no sabe si el libro se venderá en otros países, lo que es un hecho que será en todo México hasta ahora.

Nuevos proyectos

Recientemente, el conductor aseguró que hizo un piloto para otro programa dentro de la empresa del Ajusco del que aún no puede revelar detalles. “Estoy a la espera de que me digan si quedo o no, lo mío es investigar y contar historias”.