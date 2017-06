Morat serán tus 'villanos favoritos'

La agrupación colombiana interpreta con Álvaro Soler el tema principal de la tercera entrega de 'Mi villano favorito'

GUADALAJARA, JALISCO (29/JUN/2017).- Morat no sólo cosecha éxitos con sus presentaciones, sino que están explorando nuevos terrenos. Y es que sus giras les abrieron las puertas para interpretar el tema musical de la tercera entrega de “Mi villano favorito”— “Yo contigo, tú conmigo”—, junto con Álvaro Soler, cantautor español que expresó su sentir por trabajar con el grupo colombiano.

“Lo primero que pensé fue ¡ostias! Por fin hemos encontrado una manera de trabajar juntos. Yo estuve muy contento, ya llevaba tiempo queriendo trabajar (con Morat) y este fue el pretexto perfecto. Teníamos agendas muy complicadas los dos, pero con esto pudimos hacerlo; estoy contento de ser parte de esta película, soy fan de los Minions, muy grande”.

El contacto con la casa productora fue directo con Álvaro, quien no dudó en aceptar la oferta y poner manos a la obra en el armado del tema, donde el hispano nos contó un poco de su participación. “El contacto fue directo con estudios Universal y de inmediato dije que sí, ni lo pensé. En la canción hicimos todo todos juntos: desde composición. Que es lo bueno que todos componen. Me place mucho escribir con gente que sabe escribir, lo que me dio una seguridad mejor”.

Tiempos perfectos

Trabajar con el cuarteto colombiano seducía con antelación al artista español, quien se dice agradecido con ellos. “A veces puede ser un poco desmotivante escribir, pero este no fue el caso. Los de Morat son unos ¡cracks! Y estoy muy feliz de haber sido parte de esto”.

Pero grabar el tema no sólo es parte de la experiencia. Según Álvaro Soler, aprovechará el próximo estreno del filme en Europa para completar el “círculo” que finaliza con el resultado de su trabajo. “Acá en Madrid la película se estrena en dos días y aprovecharemos la ocasión para ver la película junto a ellos (Morat). Esto es parte de la experiencia, de todo.

Será un recuerdo muy bonito y no ha acabado, así que lo disfrutaré mucho, porque además estoy contento con el resultado, con la canción. Tengo muchísimas ganas de hacerlo, sobre todo por el gran equipo que nos rodeó en este proyecto”.

El autor finalizó diciendo que esta es una oportunidad para que su música gane adeptos en América Latina, donde tiene presencia, pero no tanto como él quisiera. “He de admitir que Latinoamérica es una obsesión, porque mi público es más europeo. Me encanta la audiencia mexicana, ellos son muy calientes… bueno, sabes a que me refiero, pues tienen efusivos recibimientos y me encantaría estar pronto por allá”.

“Mi villano favorito 3” llega a la cartelera de nuestro país este fin de semana.

Pasan buen momento en Guadalajara

Luego de su exitoso concierto en el Teatro Diana el pasado 27 de mayo, el cuarteto colombiano Morat convivió con cientos de seguidores la tarde del día siguiente en una tienda de discos en el interior de un Centro Comercial con los músicos Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Martín Vargas y Simón Vargas.

Sobre el concierto y el recibimiento de los tapatíos, Juan Pablo Isaza comentó en entrevista charla con este medio que les sorprendió “la cantidad de gente. Fue una noche muy especial, uno de nuestros mejores conciertos no sólo de la gira, el público gritó y cantó como pocas veces”.

“Para nosotros es una locura venir de Bogotá, ha sido un salto muy abrupto y repentino, ver a tanta gente para que firmemos el disco. Sólo nos queda agradecimiento, es un cariño impresionante”.