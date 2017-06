Samo, el eterno enamorado

El intérprete promueve su disco más reciente, titulado 'Eterno', y de paso abre la puerta a un reencuentro de Camila

GUADALAJARA, JALISCO (29/JUN/2017).- Uno de los baladistas más destacados de México es Samo, quien ha encontrado en el lenguaje del amor y el desamor una manera única de conectarse con su público. Como creativo y profesional que es, no se encasilla en una misma línea, siempre está evolucionando su sonido y la frescura se puede escuchar a través de su nuevo sencillo “Te necesito” que forma parte de su álbum más reciente, titulado “Eterno” que recién acaba de salir al mercado.

El intérprete asegura que “nunca me ha gustado hacerme expectativas de las cosas, me gusta ser más realista y me gusta trabajar por ellas hasta donde lleguen, pero lo que me gustaría es que el público escuchara este nuevo sencillo e identificara la evolución que hay dentro de lo musical. La audiencia me conoce como baladista, como romántico, meloso, y el disco en general no deja de tener este ingrediente, pero quería desarrollar el sonido, trabajé con productores nuevos, suecos, que son muy talentosos”.

“Te necesito” es una canción que sigue hablando de desamor, pero con un arreglo más bailable y vanguardista. Samo confiesa que para llegar a ese equilibrio entre letra y música más fresca, está en no dejarse llevar por las modas.

“Yo cuido las letras, respeto la canción. Ahora estamos en una ola de música urbana donde creo que lo importante para el género es estar de moda y que todos hablen de lo mismo, mucho del tema sexual, la fiesta, el antro y nada más. Yo, en este disco quería como cuidar la letra de los temas aunque el arreglo fuera distinto, más explosivo en el sonido, el balance siempre estará en cuidar en el contenido de la letra”.

Navega con su estilo

Samo asegura que el urbano le gusta, no se cierra a colaborar, pero tampoco se trata de sucumbir al estilo sonoro como muchos otros ya lo han hecho. “Honestamente es muy difícil mantenerse ahí y firme, porque sería una manera muy fácil de seguir de moda, aunque no critico a mis compañeros que lo han hecho porque al final cada quien juega en esta carrera como mejor le parece. Yo no estoy en desacuerdo con el urbano porque me gusta en cuestión musical, pero en la lírica y el contenido no me atrapa, se me hace escueto y repetitivo”.

Samo ve sin embargo que este tipo de música está dejando algo muy positivo a los cantantes pop. “Están abriendo una brecha de sonido anglo, de repente muchos de los urbanos de moda hacen colaboraciones con artistas anglos y eso ha hecho que el sonido de la música urbana sea más interesante y concreto, más internacional tal vez. Pero hablando de la cultura latina, nosotros somos más de hablar de cosas más concretas, con raíz y con esencia”.

¿Volver a Camila? Sí, pero no ahora

Ahora que está en auge el tema de los reencuentros —como los más recientes anunciados, Timbiriche y Primera Generación—, Samo comparte que de darse otra unión con Camila, este no sería el momento porque entonces pasarían a ser una propuesta más.

“Honestamente yo siempre he estado abierto a hacerlo en algún momento, y lo digo desde ahorita, dispuesto. Pero para que eso suceda tienen que pasar otras cosas antes, porque ahora estoy con este disco y seguramente vendrán más proyectos, mis compañeros también tendrán sus cosas que hacer. Y creo que entre tanto reencuentro, en este momento Camila podría ser un proyecto más, para poder destacar y hacer algo contundente, tendría que ser en otro momento, dejar que pase todo lo que está ahora”.

Por ahora Samo está enfocado de lleno en la promoción del disco, pero también le interesa componer para otros artistas, sin embargo, reconoce que ahora los cantantes de pop buscan a autores para desarrollar temas de reggaetón y él no se encuentra en esa sintonía, pues de lo que él habla en sus melodías es de amor.