¡Es una malcriada!

Sara Maldonado es la protagonista de la nueva serie de TV Azteca; más enamorada que nunca, nos habla de este proyecto

GUADALAJARA, JALISCO (29/JUN/2017).- Son ya 10 años desde que Sara Maldonado decidió que su carrera de actriz tenía que regirse por proyecto y no por exclusividad. Fue de las primeras histriones en realizar dicha acción sin importar las represalias que eso pudieran causarle, afortunadamente las puertas siempre se le han abierto y su filosofía sigue siendo la misma, trabajar con libertad, donde quiere estar y con la historia que mejor impulse su oficio.

Es así que ahora llega a TV Azteca, empresa con la cual comenzó a grabar la teleserie “Las Malcriadas” que saldrá al aire toda vez que culmine “Nada Personal”, historia que también se sigue filmando. “Tengo casi 10 años siendo independiente. Y ahora que ya no hay exclusividades, todos los actores van a ser libres, al principio había como dos o tres bandos, pero yo siempre me sentí muy afortunada de tener la oportunidad de poder trabajar en todos lados”, comparte en entrevista la actriz. Me emociona la oportunidad de trabajar en Azteca, que nunca lo había hecho, había tenido la fortuna de trabajar en varias televisoras y prácticamente creo que esta era la única que me faltaba”.

Una ficción con mucha realidad

“Las Malcriadas” es una historia original de 90 capítulos que toma como premisa el trabajo del servicio doméstico. Sara se siente agradecida con esta oportunidad de ser la protagonista de este proyecto. “La historia me prende muchísimo, me encanta la idea de volver a trabajar con Joshua Mintz y Ana Celia Urquidi (los guionistas) con quienes he colaborado en varios proyectos, y luego el elenco que se fue armando está increíble”.

Sobre el rol que desempeña en esta trama, Sara es “Laura Espinoza”, una mujer que se enterará de varios secretos a partir de infiltrarse en una agencia de servicios domésticos que tiene a cargo “Catalina Basurto”, el personaje que interpreta Rebecca Jones.

“Mi personaje ‘Laura’ es maravilloso, es egresada de periodismo, de una familia de clase media alta. Mi padre en la historia es Ernesto Laguardia y tras la muerte de mi madre, ‘Delia’ (Erika Stetner), me entero de un secreto muy fuerte en la familia y esto hace que yo tome la iniciativa de infiltrarme y convertirme en una empleada doméstica”.

Para Sara es interesante desarrollar una teleserie aderezada de mucha realidad, pero con el clásico toque de melodrama para la historia de amor. “Es muy interesante esta historia, yo creo que va a causar mucha controversia, los temas son muy actuales y fuertes, a mí me sorprendió cuando la leí, dije ‘wow’, esto es real o es ficción. Justo la telenovela o teleserie, va un poco en eso, en la realidad y la fantasía, ahora que la empecemos a ver todos, empezaremos a emitir nuestro juicio de lo que está sucediendo en la historia y en la vida real”.

Sara no es la única malcriada en esta historia, también tienen un papel preponderante Ivonne Montero, Cynthia Rodríguez, Elsa Ortiz y Juanita Arias. “En esta casa de contratación de empleadas domésticas es donde me encuentro a estas otras cuatro malcriadas, mujeres fuertes que están aquí viviendo sus propios problemas, descubro muchas cosas, muchas temáticas y de ahí se desarrolla toda la historia”.

La actriz reconoce que se verá mucho de lo que es la realidad del trabajo doméstico, pues se trata del contexto para desarrollar la trama. “Sí, definitivamente se trata de presentar lo que pasa en la realidad en la pantalla, la historia está basada en el secreto de Laura y de ahí nos vamos a la historias de las malcriadas”.

Finalmente la estrella aclara que esta telenovela con Azteca es por proyecto y no hay un contrato exclusivo de por medio, por lo que ella puede trabajar después de esta emisión donde así lo prefiera. También quiere hacer teatro, comparte que tiene cuatro años sin hacerlo y ya quiere retomarlo.

PARA FANS

¿Dónde la viste?

• “El juego de la vida” (2001)

• “Clase 406” (2002)

• “El Pantera” (2007)

• “Capadocia” (2010)

• “La reina del Sur” (2011)

• “Camelia La Texana” (2014)

• “Perseguidos” (2016)

Muy enamorada

A través de su Instagram, Sara comparte el momento actual por el que está viviendo, está muy enamorada y así lo transmite en las fotos de sus viajes que hace con su novio Manu Samsara –tatuador profesional–. La pareja se ha ido al extranjero y ha recorrido los rincones de México, conviviendo con la naturaleza y demostrando que la relación está más estable que nunca, él también a través de su cuenta de Instagram va plasmando el amor que siente por Sara.