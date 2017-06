Ed Sheeran enseñó música a Cruz Beckham

El cantante británico señaló que dio clases particulares al hijo de Victoria y David Beckham

LONDRES, INGLATERRA (28/JUN/2017).- El cantautor británico Ed Sheeran compartió parte de su conocimiento en la industria musical a Cruz Beckham, hijo de Victoria y David Beckham, a través de algunas clases particulares.

La mancuerna se dio gracias a que esas estrellas son "genuinamente amigos", expresó el músico, quien de manera reciente cantó en el Palacio de los Deportes.

Todo comenzó cuando Cherry, la novia del intérprete, y él fueron a cenar con los Beckham, después de esto pasó un rato más con Cruz con quien platicó sobre música y le enseñó a escribir una canción.

"Vivimos muy cerca en Londres, obviamente crecí admirándolos, así que todo es un poco surreal para mí", declaró el ganador del Grammy a través del portal MTV en Latinoamérica.

La fuente mencionó que la audiencia espera esa colaboración con el cantante pelirrojo, famoso por éxitos como "Sing", "Photograph", "Shape of you" y "Thinking out loud", entre otras.