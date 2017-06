Revelan cartel del Festival Coordenada 2017

Lo encabezan Interpol, Phoenix, Paramore, Garbage y Molotov

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUN/2017).- Para sorpresa de todos, este día se ha dado a conocer el cartel oficial del Festival Coordenada 2017 el cual es encabezado por Interpol, Phoenix, Paramore y Garbage.

El cartel lo complementan: Molotov, Mon La Ferte, Los Auténticos Decadentes, Band of Horses, Caligaris, Cultura Profética, Glass Animals, Jarabe de Palo, Rock en tu Idioma Sinfónico, The Cribs, Los Planetas, Víctimas del Dr. Cerebro, División Minúscula, Kinky, Nortec Collective: Bostich + Fussible, The Growlers, Los Pericos, Lucybell, Reyno, Agora, Pumrosa, La Habitación Roja, Insite, Carlos Sadness, Centavrs, The Chamanas, La Toma, Los Rastrillos, Amandititita, Rostros Ocultos, Okills, Tino El Pingüino, Estelares , Ruido Rosa, Fanko, Simpson Ahuevo, Sexy Zebras, Ghetto Kids.

Se trata de la cuarta edición del evento siendo esta la primera vez que se realice durante dos días. Sin embargo, todo apunta que será la última ocasión que tenga como sede el Parque Trasloma, ya que el pasado 4 de abril el alcalde de Zapopan Pablo Lemus Navarro asegurara que en 2018 no habría más eventos masivos en el sitio en atención a quejas de los vecinos por el ruido.

El 3 y 4 de julio habrá preventa especial para tarjetahabientes BBVA Bancomer, mientras que la venta al público en general comienza el 5 de julio a través de Ticketmaster con los siguientes costos:

Fase 1 General $1,260 VIP $2,380.00

Fase 2 General $1,336 VIP $2,700.00

Fase 3 General $1,505 VIP $3,100.00

FASE 4 General $1,690

Fase 5 General $1,751

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO