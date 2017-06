Netflix revela sus secretos

Chris Jaffe explica los mecanismos que usa la plataforma para medir el éxito o fracaso de sus series

GUADALAJARA, JALISCO (28/JUN/2017).- Netflix llegó a internet para cambiar la forma en que vemos películas y series, creando un “canal de televisión” personalizado para cada usuario. Actualmente son 100 millones de cuentas, con 250 millones de perfiles en 190 países, afirmó Chris Jaffe, vicepresidente de innovación de la empresa.

El éxito se basa en tres pilares: conocimiento de los productos que están en streaming y comportamiento de los usuarios, y creación de algoritmos. Los algoritmos son lo que conectan los conocimientos: dentro de Netflix hay un equipo de etiquetadores que describen las palabras clave de cada película, serie, documental, etc. El tono, locaciones, género, características de los personajes… son más de 150 variables que definen a un producto, desde donde se pueden conectar con los gustos del usuario a través de los algoritmos. Netflix profundiza en el conocimiento de los usuarios con sus clics y hábitos de consumo: con esa combinación se definen las recomendaciones que la plataforma nos hace de manera personalizada.

Chris platicó en entrevista sobre estos datos: “En los medios digitales hay muchas necesidades de la información que generan quienes etiquetan: la noción de la clasificación es muy importante para tener un mejor sentido de las películas y las series que recomendamos. A veces identificamos que hay un nuevo tema que se debe etiquetar, y lo solicitamos a los que etiquetan. Es genial, tiene un valor enorme”.

Del equipo que diseña los algoritmos dijo: “Son científicos e ingenieros que siempre están pensando cómo pueden ser mejores los algoritmos. Una parte esencial es el comportamiento, de allí surge el sistema de recomendación, al que se le añadieron más factores para detectar mejor el comportamiento. Lo probaron con algunos clientes y resultó que sí mejoró la experiencia. Los algoritmos se prueban y experimentan cada semana, siempre con ideas nuevas en busca de mejorar. Es muy matemático, muy sofisticado”. Para cada perfil, los algoritmos se renuevan cada 24 horas.

El hombre detrás del líder

Chris trabajó antes de Netflix en Yahoo, en innovación de los anuncios digitales. También ha laborado en diseño digital y experiencia del usuario: “Cuando me llamaron de Netflix, fue genial, ya era fan del producto”.

Sobre sus hábitos en la plataforma, comentó: “Veo muchos dramas y documentales, aunque hay mucho más cosas que quiero ver pero desafortunadamente el tiempo no alcanza. Hay muchas cosas geniales, casi acabo Ingobernable”. Su serie favorita es Bloodline, agregó.

Para muchos usuarios, trabajar dentro de la empresa sería un trabajo de ensueño: “Creo que mi trabajo es un trabajo de ensueño. Todos en mi equipo tienen un gran trabajo al pensar en el futuro de la tecnología y su uso en Netflix. También pienso que mis compañeros en el equipo de contenido, que trabajan en crear nuestros shows originales, tienen un trabajo fenomenal: buscar qué producto será genial. Y es difícil, no se sabe qué será popular y qué no. Hay muchos trabajos de ensueño en Netflix”.

El público, juez implacable

Sobre las cancelaciones de series, Kari Perez (dir. de comunicaciones para Latinoamérica) comentó: “Cuando echamos un vistazo a todo el material que producimos, son más de 200 horas, entre series, películas, documentales. Al ver el ratio de las cancelaciones no es algo tan representativo a como lo ve la gente”.

“Las series canceladas tuvieron su propia audiencia, pero no lo suficientemente grande para que tenga sentido seguir haciéndola. Para seguir creciendo tomamos esas decisiones. No quiere decir que no creamos en el proyecto”, remató.