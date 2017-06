Carlos Rivera quiere un show al estilo Las Vegas

El cantante llegará al Auditorio Telmex el próximo 1 de julio, en punto de las 21:00 horas con un show insuperable

GUADALAJARA, JALISCO (28/JUN/2017).- ¿Quién será el próximo Carlos Rivera? En eso piensa el cantante cuando se le cuestiona si su carrera se igualará a otras estrellas consagradas del pop mexicano. El artista que comenzó a forjar su carrera como ganador de la cuarta generación de “La Academia”, puntualiza en entrevista que evita compararse y enfocarse en crear una trayectoria única y diferente.

En esa búsqueda Carlos Rivera ha optado por ofrecer conciertos capaces de crear una experiencia especial en el público. Aunque no detalla cuánto dinero destina en la producción de sus espectáculos, el cantante presume que ha logrado marcar un estilo cuando se trata de plantarse en foros ante más de 10 mil personas.

Aunque no escapa de presentaciones en escenarios pequeños en poblados y ferias, Carlos Rivera asegura que sus producciones ahora están pensadas para abarcar tarimas de prestigio internacional como el Auditorio Nacional, en Ciudad de México; el Auditorio Telmex, en Guadalajara y la Arena Monterrey: “Visualmente es un show artístico con 16 músico tocando. En los auditorios llevo toda la producción de pantallas, eso vale la pena”, señaló en referencia al concierto que ofrecerá en Guadalajara el próximo 1 de julio.

El también cantautor señala que, pese a que el precio de los boletos de sus conciertos dependen de los promotores, —oferta boletos desde los 200 pesos hasta los dos mil pesos por el acceso VIP (que sólo incluye butaca, de las más cercanas al escenario)— el costo que pagan sus espectadores vale la pena hasta el último centavo al ser testigos de una producción teatral guiada por el escenógrafo Jorge Ballinas, además de sus propios conocimientos adquiridos tras haber sido el protagonista del musical “El Rey León” (2011 a 2017), entre otros montajes.

“Hago un espectáculo donde la gente pueda disfrutar sin importar en el lugar que se siente. Este show está creado por Jorge Ballinas, el escenógrafo más importante de nuestro país, él fusiona 21 pantallas, es como un rompecabezas que sube y baja y genera atmósferas distintas para cada canción del show”.

Sin escatimar

Carlos destaca que los espectáculos de gran formato en México cada vez son más escasos y eso se refleja en la cantidad de músicos que sus colegas llevan al escenario: “quizá es por ahorrarse y ganar un poco más, yo hago lo contrario, desde la gira pasada lo hice y así seguiré. En comentarios los fans me dicen que pagaron poco por todo lo que vieron”.

Para el cantante, llevar 150 danzantes del carnaval de Tlaxcala al Auditorio Nacional como parte de la variedad de su show, ha sido la producción más gigantesca hasta el momento y aunque destaca que es complicado replicar este número en otros foros, el asegura que ningún otro artista mexicano se asemeja a la producción que él tiene.

“Si comparas mis shows con cualquier otro artista, nosotros no le pedimos nada a nadie, estamos incluso, en muchos casos por encima y eso hace que la gente quiera volver. Tengo fans que han ido a 30 de mis conciertos, viajan a otros lados, pagan por volver. Prefiero dejar un buen sabor de boca, que la gente salga diciendo que vale la pena. Más allá de lo económico, pienso en el esfuerzo que hace la gente, el saber lo que tuvieron que hacer para pagar el boleto para verme, que pagaron avión o van en su coche desde otros lados y pagan además gasolina, hotel, quiero que a la gente que le costó un esfuerzo tremendo salga satisfecho y más que eso”.

Apasionado por sus raíces

“La noche que nadie duerme” es un breve documental que Carlos Rivera desarrolló durante la fiesta más importante celebrada cada 14 de agosto en su natal Humantla, Tlaxcala, para destacar las características culturales y tradicionales de este Pueblo Mágico en el que también ha sido reconocido con el Premio Estatal de la Juventud y el cantante ha agradecido con charlas motivacionales a los más jóvenes.

“Siempre he tratado de enaltecer de dónde vengo, cada que puedo a dónde quiera que voy lo presumo. Nuestras tradiciones nos dan identidad y es lo que me hace ser la persona que soy. Quise ir a la ‘Noche que nadie duerme’ para grabar todo lo que ocurre, coincidió con el premio y escribí un discurso para aprovechar que me escucharían en el Estado, que soy como cualquier otro joven, que soy común, crecí en un pueblito, en el campo, la única diferencia es que yo era un loco soñador con cosas grandes y para muchos imposibles”.

