Paul McCartney, la historia de sus visitas a México

El ex Beatle vino por primera vez a nuestro país en 1993

CIUDAD DE MÉXICO (27/JUN/2017).- La historia de Paul McCartney y México se cuenta desde hace un par de décadas.

Si bien es conocido por ser parte de The Beatles, ya como solista, vino por primera vez a nuestro país en 1993. Este año será su quinta visita al país.

Aquí un recuento de las presentaciones del ex Beatle en México:

25 y 27 de noviembre de 1993. McCartney trajo a nuestro país su show "The New World Tour" y se presentó en el Foro del Autódromo de los Hermanos Rodríguez (actualmente el Foro Sol). Ante la rapidez con que se vendieron los boletos para la primera fecha, el músico abrió una segunda presentación.

2,3 y 5 de noviembre de 2002. Los fans de Paul McCartney tuvieron que esperar casi una década para volver a disfrutar de su música en vivo en la Ciudad de México. Ese año, el ex Beatle trajo a nuestro país su "Driving Tour", que presentó en el Palacio de los Deportes y servía para promocionar su disco "Driving Rain".

27 y 28 de mayo de 2010. Con su "Up and Coming Tour", Paul McCartney visitó de nueva cuenta la capital mexicana. Se presentó en el Foro Sol y, como ocurrió en las otras ocasiones, tenía planeada sólo una fecha, pero abrió una más por la alta demanda de boletos.

5, 8 y 10 de mayo de 2012. McCartney no hizo esperar tanto a sus fans para volver a verlo en México y ese año presentó su tour "On the Run". Inició con una presentación en el Estadio Omnilife de Guadalajara, para continuar con un show en el Estadio Azteca y cerrar ante más de 260 mil personas en el Zócalo de la capital y sus alrededores.