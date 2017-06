Ventilan en redes incidente racista en foro de grabación

Una actriz rubia lanza ofensas en contra de una modelo de tez morena y la llaman #LadyPrieta

CIUDAD DE MÉXICO (26/JUN/2017).- Desde hace un par de días circula un video en redes sociales que se hizo viral, con imágenes en un estudio de grabación y donde puede verse a una actriz rubia que empieza a lanzar ofensas raciales en contra de otra modelo de tez morena y en contra también de quien dirige la grabación.

Al parecer la ira de la actriz habría sido provocada cuando el director le pidió ponerse atrás de una chica de cabello negro, con quien comparte el set. "¿Te volviste loco o qué te pasa?, es una prieta bajada del cerro. ¿Ésta es la imagen que le quieres dar de México al mundo?", le reclama la actriz al responsable de la grabación.

Después de varios instantes de tensión, el director pide a la exaltada actriz que abandone el lugar. Al final, la chica hace caso, pero no se va sin lanzar un fuerte insulto más dedicado a todos los presentes, a quienes se refiere como "pin... negros".

El video fue publicado originalmente en Facebook por Verushka Nevarez, quien criticó profundamente molesta la actitud de la modelo.

"Aunque no es la primera vez que me toca... Esto es lo peor que he visto en mi vida laboral!!! No puedo creer que en pleno 2017 exista esta clase de discriminación!!! La güera de las fotos se volvió completamente loca porque el director le pidió que se pasara para atrás y se cambiara de lugar con otra chava. Se puso a insultar a todo mundo y a la otra pobre no la bajó de prieta bajada del cerro!!!", escribió Verushka.