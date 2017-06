'Canelo' cambia de novias como de guantes, dice Kate del Castillo

La actriz y ex pareja del boxeador opina sobre su nuevo noviazgo

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUN/2017).- Kate del Castillo fue reconocida el sábado por su carrera en televisión durante la convención de la Asociación Nacional de Productores Latinos Independientes.

La actriz agradeció a toda la comunidad latina que vive en Estados Unidos por apoyarla en su carrera así como a sus fans en México.

Kate afirmó que aunque reconoce que no ha sido fácil abrirse paso en este mercado, tampoco ha hecho sacrificios. “Es que sacrificio no entra en mi vocabulario, yo todo lo que he hecho es porque me da placer hacerlo, así que sacrificios no he tenido ninguno”.

Actualmente Kate está enfocada en su carrera y no tanto en tener una pareja. “Es una decisión personal y así quiero estar, créeme que si quisiera estar con alguien ya lo hubiera estado”, comentó.

Otro tema sobre el que Kate opinó en la alfombra roja del evento fue sobre Shannon de Lima, ex de Marc Anthony y nueva novia de su amigo, el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez.

“No conozco a la nueva novia del ‘Canelo’, ese muchacho cambia de novias como de guantes entonces no sé ya”, comentó.

Divertida, señaló que por eso mismo trata de evitar confusiones: “Al rato ‘Canelo’ va a tener otra (novia) y ya prefiero no saber quiénes son, mientras gane las peleas todo está bien”, agregó la actriz acerca de la vida amorosa del campeón mundial y con quien se le relacionó sentimentalmente hace un par de años.

En el evento también premiaron a la actriz Zoe Saldaña y al director, escritor mexicano Jorge Gutiérrez (“The book of life”). A Saldaña el premio se lo entregó su amigo Vin Diesel.

Viento en popa

Mientras Kate augura que el boxeador pronto cambiará de novia; todo parece indicar que la relación de Saúl “Canelo” Álvarez con Shannon de Lima es cada vez más evidente. De hecho, el boxeador publicó recientemente en Instagram una imagen con la ex de Marc Anthony. “Qué es esto tan bello???”, cuestionó en forma retórica el pugilista, junto a su sonriente acompañante. La fotografía ya tiene más de 118 mil “me gusta” y reúne miles de comentarios.