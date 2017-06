La vida exitosa después de Sussie 4

Odín Parada comienza con sus primeros proyectos como solista

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUN/2017).- Podría pensarse que terminar con un proyecto de al menos veinte años podría marcar el final de una carrera, pero no lo fue así para Odín Parada, ex integrante de la agrupación Sussie 4, quien ahora comenzó con sus primeros proyectos como solista.

Hoy, con nuevo material discográfico venidero y con novedades en sus próximas presentaciones, Odín platica en entrevista sobre su sentir en esta nueva etapa ya por su cuenta y sobre sus planes y en qué trabaja actualmente.

“‘Arena’ se llama el primer sencillo, es un track que para mí es un hilo conductor entre el tipo de composición que hice los primeros 20 años de carrera y es una manera de decirle a la gente que le gustó cómo componía, que aquí estoy, para anunciar mi regreso y hacerles saber que estoy de vuelta. El disco completo marca una propuesta diferente a lo que hacía”, comenta en entrevista.

"El próximo disco lo estoy armando desde enero y ahorita voy al 70%, donde involucro a mi banda que se llama International Sonora; va a tener diez temas. Ya preparo el segundo sencillo, que se llamará ‘Deja Vú’ y ya le estamos cocinando el video, para consecuentemente presentar el disco en forma, que se basa en House en todas sus vertientes, toques de Jazz, Funk, Pop, Disco, etc.”.

Por otra parte, confiesa que la separación con el grupo que participaba, aún no está finiquitada, y que ha sido difícil establecer comunicación, pero que piensa en seguir adelante. “Legalmente no está completamente resuelto (la separación del grupo). Ha sido difícil entrar en un razonamiento lógico con una de las partes. Para mí, vida hay una, y el pasado ya pasó. Atorarse en un problema es desperdiciar vida y mientras haya tinta en el tintero, hay que seguir escribiendo”.

Desde que terminó su proyecto anterior, Parada no ha permanecido desocupado y en la charla cuenta que hizo durante su tiempo fuera de los escenarios: “Primero puse un estudio de grabación, que se llama REC 4 Studio, que es un espacio que busca impulsar el nuevo talento, es curioso que el 80% de nuestros clientes son de fuera de Jalisco. El objetivo es fomentar la música y apoyar al talento mexicano; también me puse a escribir, a estudiar música desde cero, como si no supiera nada y a afinar detalles de mis presentaciones”.

Odín se dijo agradecido por su reciente presentación en el festival, Rock por la vida. “Todavía sigo apantallado y bien agradecido con la gente y quienes nos invitaron, pero sobre todo la gente que no me olvidó. Esto me deja una responsabilidad enorme que hace que quiera seguir adelante”.

La nueva producción de Odín estará lista para inicios de octubre, y pretende lanzar el video de su segundo sencillo un poco antes.

ENTÉRATE

¿Qué sucedió en la agrupación?

Los problemas en Sussy 4 se hicieron públicos luego de que en 2015 Parada publicara en Facebook que su colega César Gudiño vendió, sin su consentimiento, la participación de la agrupación en el festival de música electrónica Yolotl, en la Ciudad de México.

En respuesta, Gudiño comentó que eran falsas las acusaciones de Parada, y añadió que “los únicos que pueden hacer eso son la agencia que nos representa y ellos desconocen por completo de este hecho”, declaró en su momento.

Actualmente, tras tantos dimes y diretes, cada músico continúa con sus proyectos y atendiendo a sus fans que es lo que importa.