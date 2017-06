Para Café Tacvba, la libertad se llama 'Jei Beibi'

La mítica agrupación alista concierto en Guadalajara tras tres años de ausencia; regresan con nuevo material que incluye desde pop, progresiva, cumbia hasta una canción de cuna

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUN/2017).- Neo-Antralismo-Nacionalista. A simple vista parecieran ser tres palabras que nada tiene que ver una con la otra; sin embargo, fue la etiqueta musical con el que justo después de que se extinguiera, ‘Alicia Ya No Vive Aquí’ (nombre de la banda con la que harían sus pininos los de Ciudad Satélite) Café Tacvba autonombrara su música. Neo, por nuevo; Antralismo por las noches de fiesta que tenían cotidianamente y Nacionalista apelando a las raíces mexicanas que impregnaban sus melodías.

De esa clasificación ya han pasado casi 30 años y una evolución sonora que les ha valido ser referente no sólo de la música mexicana, sino de toda la música Iberoamericana. La premisa es tomada de forma muy seria por los Tacvbos, no obstante, tampoco es algo en lo que piensen constantemente. “No es algo con lo que vivamos, aunque sabemos que hay una atención hacia notros. Se nos ponía ese título antes de que fuera trascendente nuestra música. No es algo que no asumamos conscientemente y hagamos nuestras acciones a partir de la idea de que somos un referente en la música”, expresa en entrevista Quique Rangel sabiendo que para que su música conecte con las masas, primero debe de conectar con ellos mismos.

“Yo no podría traer canciones a mis compañeros diciéndoles, ¡como referentes de la música tenemos que hacer esta canción, porque es lo que la gente espera! Yo quiero dar mi opinión. Nuestro trabajo es como estos cuatro individuos vemos este mundo. Es una cuestión de expectativas desde adentro hacia afuera”.

A pesar de los múltiples premios y reconocimientos, una de las principales características de Rubén, Joselo, Quique y Meme, es la conexión con la gente y su cercanía con el pueblo, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué nunca han perdido el piso? Rápidamente toma la palabra Emmanuel del Real y concluye sin miramientos que todo es gracias al público, sin ellos no se hubiera logrado absolutamente nada. Dan el valor y reconocimiento que merecen. “Somos muy conscientes de cuántos años llevamos en esto, de la relación que tenemos con el público y la importancia de esta relación con toda la gente. Sin ellos no estaríamos donde estamos. Es un respeto profundo que tenemos hacia toda la gente que se acerca. Tenemos unas condiciones artísticas y de talento que nos permiten mucho trabajo, que nos hacen llegar a cierto resultado, pero sin el público no podríamos dar un seguimiento a esa primera semilla donde se gestó, y por eso infinitas gracias”.

Pasaron cerca de tres años para que Café Tacvba se presentara de nuevo en Guadalajara de forma individual. Será el 19 de agosto cuando toquen la tarima del Auditorio Telmex y presenten en forma su octavo disco de estudio ‘Jei Beibi’. Primer álbum que concibe, produce y distribuye sin el aporte de una disquera, lo cual les dio entera libertad.

El título de su nuevo disco es una llamada de atención para aquellas ideas preconcebidas que se tienen sobre la banda. ¿Nunca van a cantar nada en inglés? ¿Por qué no hacerlo? Esta es su respuesta de forma juguetona.



‘Jei Beibi’ fue producido por su productor de cabecera Gustavo Santaolalla y en él se encuentran 13 canciones que contienen ambientes sonoros tan variados que van desde el pop, hasta música progresiva, pasando por pinceladas de cumbia y hasta una canción de cuna.

Trump caerá por su propio peso

A finales del 2016, la banda tuvo algunas presentaciones en Estados Unidos. A partir de septiembre recorrerán más de 30 ciudades de la Unión Americana y ven con tristeza lo que está pasando. “Hay miedo por parte de la comunidad mexicana y falta de certeza por saber qué es lo que va a pasar. La realidad no es esa que se maneja entre discursos, es la que se vive ahí abajo. La que por el afán de poder afecta sentimientos, patrimonios, relaciones, vidas enteras y como banda sólo vemos un pedacito de lo que les pasa. Sin embargo, estas cosas caerán por su propio peso. Son insostenibles. Como músicos somos catalizadores. Recibimos el desfogue, sus ganas de sacar la presión en nuestros conciertos".

Si bien al inicio de su carrera estaban renuentes a cantar temas en inglés por la búsqueda de una identidad mucho más mexicana, ahora no lo descartan. “No estamos peleados, estamos más relajados si aparece una buena idea y creemos que es el canal adecuado, podría pasar”.

¿Y “La Ingrata”?

Una de sus canciones emblemáticas. Incluida en el álbum ‘Re’ (1994). Escrita por Meme como una oda al desamor con frases como: “Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa’ que te duela”, se convirtió en una de las canciones preferidas por el público, pero recientemente los integrantes de Café Tacvba mostraron sus intenciones de no volver a tocarla por su contenido, ante una sensibilización sobre los feminicidios. Ante ello el tecladista señala que no es definitivo que ya jamás la toquen, pero en este momento no estará en su repertorio. “Si ayuda a generar una conversación, compartir más información del tema (feminicidio), pues entonces habrá sido algo positivo".

Finalmente, se les preguntó ¿cómo quieren ser recordados? — “Simple... con cariño y muchos otros más lo harán con mucho odio (risas). Como ha sido la historia del grupo, sin medios tintes”, señalan los músicos.

¡ASISTE!

Café Tacvba en concierto

L: Auditorio Telmex

D: Sábado 19 agosto 2017

H: 21:00 horas

P: de 250 a mil 500 pesos