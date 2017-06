‘Transformers’ domina la taquilla de EU en su estreno

La película recaudó 43.5 MDD durante el fin de semana

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (25/JUN/2017).- "Transformers: The Last Knight", del director Michael Bay, se estrenó el fin de semana con el ingreso más bajo de las cinco películas de la franquicia, pero aun así se colocó en primer lugar de taquilla en Estados Unidos y Canadá.

La quinta entrega de la serie de Hasbro tuvo una recaudación calculada en 43.5 millones de dólares durante el fin de semana y un total de 69.1 millones desde su estreno del miércoles. Mientras que las películas anteriores recaudaron 97 millones o más en el fin de semana debut.

La cinta de Paramount Pictures, que por segunda ocasión tiene como actor principal a Mark Wahlberg, sigue teniendo éxito fuera de Estados Unidos. Recaudó 196.2 millones a nivel internacional y fue un enorme éxito en China, donde debutó con 123.4 millones de dólares.

"La Mujer Maravilla" y "Cars 3" quedaron empatados en segundo lugar, ambos con 25.2 millones de dólares. Casi un mes después del estreno, la "Mujer Maravilla" dirigida por Patty Jenkins sigue siendo una gran atracción. En cuatro semanas, ha superado los 300 millones de dólares en Estados Unidos y 652.9 millones en todo el mundo, convirtiéndose en el filme dirigido por una mujer con mayor recaudación, sin contabilizar la inflación.

"The Big Sick", una comedia romántica de Kumail Nanjiani, que se estrenó de manera limitada, logró el mejor promedio por cine del año. Se estrenó en apenas cinco salas de cine, recaudando un promedio de 87 mil dólares por sala.

La película dirigida por Sofia Coppola, "The Beguiled" no se quedó atrás. En los cuatro cines en los que se estrenó obtuvo un promedio de 60.136 dólares por sala. La cinta protagonizada por Nicole Kidman, Kristen Dunst y Colin Farrell es una nueva versión de la cinta de 1972 dirigida por Don Siegel. En el Festival de Cannes, Coppola ganó la palma a mejor director, convirtiéndose en la segunda mujer en obtener el galardón.

A continuación presentamos las cifras aproximadas de recaudación del viernes al domingo en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según comScore:

1. "Transformers: The Last Knight", 45.3 millones de dólares.

2. (Empate) "Wonder Woman", 25.2 MDD

2. (Empate) "Cars 3", 25.2 MDD

4. "47 Meters Down", 7.4 MDD

5. "All Eyez On Me", 5.9 MDD

6. "The Mummy", 5.8 MDD

7. "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales", 5.2 MDD

8. "Rough Night", 4.7 MDD

9. "Captain Underpants: The First Epic Movie", 4.3 MDD

10. "Guardians of the Galaxy Vol. 2", tres MDD