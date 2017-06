Nexflix cancela ‘Girlboss’ tras una temporada

El gigante de streaming decidió no seguir con una segunda entrega de la serie

CIUDAD DE MÉXICO (25/JUN/2017).- "Girlboss", la serie que contaba la vida de la empresaria Sophia Amoruso, ya no continuará con su segunda temporada en Netflix debido a que la plataforma más famosa sobre series decidió cancelarla.

De acuerdo con el semanario estadunidense Variety, luego de la cancelación de "Sense 8" y "The Get Down", el gigante de streaming decidió no seguir con una segunda entrega de "Girlboss", programa que contaba cómo Sophia fundó su imperio de la moda Nasty Gal.

"Netflix canceló la serie sobre mi vida. Estoy orgullosa del trabajo que hice. Fue un buen show y me siento privilegiada de trabajar junto a un increíble talento, pero vivir mi vida como una caricatura puede ser difícil, incluso si es sólo por dos meses", compartió a través de sus redes sociales Amoruso.

El programa estrenado este año se basó en el libro que la joven empresaria escribió, en el que narra cómo a los 28 años se convirtió en multimillonaria dueña de la empresa Nasty Gal.

Ese show cuenta con Britt Robertson como protagonista, Kay Cannon como guionista principal y productora ejecutiva, rol que comparte con Charlize Theron.