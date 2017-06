Alejandro Sanz baja telón del Vicente Calderón

Laura Pausini y Juan Luis Guerra fueron de los 22 cantantes que interpretaron a dueto los éxitos del español

MADRID, ESPAÑA (25/JUN/2017).- El cantante español Alejandro Sanz bajó el telón del estadio Vicente Calderón con su concierto "Más es más", el más esperado del año y para el que vendió las 50 mil entradas del aforo en tan solo media hora, predominando la asistencia de mujeres.

"Buenas noches, mi nombre es Alejandro Sánchez Pizarro, nací entre Madrid y Cádiz y me crié en medio mundo y no se me ocurre mejor plan que estarles cantando los próximos 20 años que vienen", así se presentó el cantautor, guitarrista y compositor al ofrecer un concierto que se consideró "único e irrepetible".

A las 22:15 horas locales dio inicio el concierto al que Sanz definió como el más importante de su carrera artística. Los cerca de 50 mil espectadores abarrotaron el mítico estadio que sólo por ésta ocasión recibió a más mujeres que a hombres.

Ante una de esas noches calurosas de verano, "Hoy que no estás", a dueto con Dani Martín, fue la canción elegida para abrir el concierto para conmemorar los 20 años del disco "Más" (1997).

Y así, minuto a minuto se revivió con cada una de las interpretaciones, el disco que hace 20 años se convirtió en el más vendido en España con seis millones de copias.

España le quiere y Sanz les corresponde. El hombre elegido Personaje del año 2017 por los Grammys Latinos logró que miles de almas no bajaran los brazos ni un segundo para corear cada uno de los temas que han acompañado a sus fans a lo largo de este camino recorrido.

"Nunca había ensayado tanto en mi vida para un concierto, pero ustedes lo merecen todo", enfatizó ante la ovación de sus seguidores.

La lista de artistas que se sumaron al festejo fue muy larga. Dani Martín, Laura Pausini, Juanes, Malú, Pastora Soler, Miguel Bosé, Pablo Alborán, Manuel Carrasco, David Bisbal y Juan Luis Guerra fueron algunos de los 22 cantantes que interpretaron a dueto los más grandes éxitos del español.

"Hace muchos años vi a los Rolling Stones sentado ahí arriba en una de éstas gradas y me dije, algún día estaré en ese escenario y aquí estamos. No les de miedo soñar porque todo en la vida se puede lograr y vamos a hacer que éste concierto lo recuerden siempre", expresó Sanz mientras el Calderón estallaba en gritos y aplausos.

México estuvo bien representado por Jessy & Joy, quienes cantaron a dueto con el protagonista del concierto "No soy una de esas".

"Corazón Partío" puso a bailar a la gente, y Pablo Alborán y Manuel Carrasco emocionaron con sus interpretaciones.

En tanto, "Y si fuera ella" a dueto con David Bisbal fue la canción más coreada de la noche, pero sin duda alguna, el momento mágico se dio cuando de la mano de Niña Pastori, Alejandro Sanz interpretó "Cuando nadie me ve" y terminó conmovido hasta las lágrimas.

Fueron dos horas y media de concierto que tuvieron de todo, comenzando con unas 300 personas afectadas por entradas duplicadas y que no pudieron tener acceso al recinto y continuando con un escenario espectacular donde el artista y los fans conectaron y tuvieron las emociones a flor de piel.

Una breve llovizna intentó amenazar la noche y a los asistentes que sin embargo, no se movieron ni un segundo de sus lugares.

"El concierto se apaga pero Madrid se enciende", fueron las palabras de Sanz antes de que brillaran en el cielo los fuegos artificiales que dieron fin a la última historia que se escribió el día de hoy a orillas del Manzanares.