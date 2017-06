Radiohead lanza dos sencillos de su disco ‘Ok not ok’

Se trata de las canciones ‘Man of war’ y ‘Lift’, incluidos en la reedición emblemática de ‘Ok computer’

CIUDAD DE MÉXICO (24/JUN/2017).- La agrupación británica Radiohead dio a conocer los sencillos "Man of war" y "Lift", incluidos en el álbum "Ok not ok", una reedición de la emblemática placa "Ok computer", misma que cumple 20 años de su lanzamiento.

"Man of war" está acompañado además de un video dirigido por Colin Read; dichos cortes fueron transmitidos en vivo a través de la radio británica y ahora se encuentran disponibles en servicios digitales.

En fechas pasadas, la banda compartió "I promise", junto con un clip dirigido por Michal Marczak, responsable también de la viñeta para "Identikit" de A Moon Shaped Pool, así como el clip de Mark Pritchard, "Beautiful People" con la participación de Thom Yorke.

Este fin de semana, se liberó la placa "Ok not ok", la cual ha sido remasterizada de las cintas análogas originales. De acuerdo con un comunicado de prensa, la nueva versión cuenta con el álbum original, ocho lados B y tres de las grabaciones de estudio nunca antes lanzadas "I promise," "Man of war," y "Lift".