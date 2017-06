La enfermedad como reencuentro

La cinta 'La caja vacía' se estrenará en Guadalajara después de presentarse de manera exitosa en festivales; su directora y actriz está nominada al Ariel

GUADALAJARA, JALISCO (24/JUN/2017).- Un haitiano de 60 años, Toussaint, es diagnosticado con demencia vascular, una enfermedad similar al alzheimer, por lo que debe irse a vivir con su hija Jazmín a Ciudad de México. Sin embargo, la relación entre ellos es nula, se desconocen mutuamente, ya que él nunca se comportó como un padre común y nunca logró establecerse en algún sitio. Jazmín es una joven de 30 años que trabaja como mesera en un restaurante, y en ocasiones es community manager de obras teatrales. Al verse en la necesidad de convivir y compartir los días cotidianos, la situación cambia, y el amor, el perdón y la superación logran invadir a ambos personajes.

Esta es la historia de la tercera película de la directora tapatía Claudia Sainte-Luce, “La caja vacía”, por la que está nominada en la categoría de Mejor Actriz, quien en entrevista habla acerca del filme que está pronto a estrenarse. “Son dos personajes que no han tenido la relación padre-hija durante muchos años, entonces la enfermedad se vuelve la posibilidad de reencontrarse. La historia se basa en esto, en ver la enfermedad más allá del obstáculo, o no sólo como éste, sino que la enfermedad se vuelve como una posibilidad de reencuentro para dos personas tan cercanas como un padre y una hija”.

Claudia decidió contar esta trama por dos motivos, uno bastante personal y el otro, para modificar la perspectiva humana siempre negativa hacia los padecimientos: “La enfermedad siempre es vista como algo malo, pero puede cambiar y volverse algo positivo, podemos ver el lado bueno de las cosas. En la película la enfermedad se torna en una posibilidad. La segunda es porque hace dos años diagnosticaron a mi padre con esta enfermedad, mi manera de tratar de encararla fue escribir esta película”.

Si bien la complejidad en el filme es latente por las temáticas que aborda, la directora, más allá de las dificultades comunes de contar una historia y buscar los fondos para hacerla película, encontró en el proceso de escritura el entendimiento sanador.



Igualmente, Alina Uribe, productora de esta película, después de leer el guion, decidió que era una historia digna de ser contada, por lo que cambió su lugar de residencia y en general los planes de su carrera profesional, para llevar la historia de Jazmín y Toussaint a la pantalla grande. Ahora, ambas se encuentran en la ardua labor de llevarla al mayor número de sitios posibles.

Los actores principales

El proceso de grabación fue largo y con más de un obstáculo. “La caja vacía” se filmó durante seis semanas en C iudad de México, cuatro días en Haití y dos días en Nueva York, pero una gran complicación fue encontrar al elenco adecuado, principalmente para el personaje masculino principal. “Fue complicado encontrar a quien hiciera de padre, porque tenía que ser de origen haitiano, verse de 60 años, hablar español, inglés y francés... Encontré un actor que no daba físicamente la edad, se ve mucho más joven, pero encontramos gente muy buena de caracterización que lograron que llegara a aparentar la edad que queríamos”.

Jimmy Jean-Louis es el actor que interpreta a Toussaint, mientras que Jazmín es personificada por la misma directora y guionista, Claudia Sainte-Luce, actuación que la ha llevado a la nominación del Premio Ariel a Mejor Actriz, hecho que la sorprende.

“Es bastante extraño porque no hice la película pensando en hacer carrera de actriz, pero estar nominada con grandes actrices como Adriana Barraza, Verónica Langer... Me hace sentir bien, pero a la vez raro porque no pensaba que esto tendría un impacto”.

Asiste

“La caja vacía” se presentará en el Cineforo el viernes 30 de junio, en la función de las 20:00 horas estarán presentes la directora y la productora para convivir con los asistentes. También estará en la Sala Guillermo del Toro el mismo día, y el 1, 2, 5 y 6 de julio.