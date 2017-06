Actriz de ‘Precious’, harta de que la feliciten por adelgazar

Gabourey Sidibe lamentó que su caso llame la atención por el simple hecho de ser una mujer

CIUDAD DE MÉXICO (23/JUN/2017).- Para Gabourey Sidibe, la protagonista de la película "Precious", no es agradable que la gente la felicite por perder peso, pues considera que nadie tiene que opinar sobre su cuerpo.

En entrevista para el programa matutino "Good Morning America" de la cadena ABC News, la actriz confesó que los comentarios que más le irritan son aquellos que vienen de gente que ni la conoce.

"No tienes que felicitarme por ello, del mismo modo que no me felicitas cada vez que me sueno la nariz. Es lo que tenía que hacer. Este es mi cuerpo. Tú preocúpate del tuyo", manifestó.

Sidibe, que incluso califica esas felicitaciones como "misóginas", lamentó que su caso llame la atención por el simple hecho de ser una mujer, pues asegura que de tratarse de un hombre no ocurriría así.

"Le decimos a las mujeres cómo tiene o no tiene que ser su cuerpo. Hay muchísimos hombres gordos, o lo que sea, y a nadie se le ha ocurrido escribir un artículo sobre por qué tendrían que perder peso. Nadie les ha acusado nunca de promover una dieta insana a su paso por un programa para promocionar su película".

Sidibe llegó a pesar 170 kilos, pero en 2016 se sometió a una cirugía bariátrica laparoscópica después de que le diagnosticaran diabetes tipo 2, desde entonces su pérdida de peso ha sido constante, y ella lo ha compartido con sus seguidores en redes sociales.